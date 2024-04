Kina uspješno lansirala satelit za lunarnu komunikaciju

Kineska nacionalna svemirska agencija (CNSA) u petak je objavila da je lansiranje njezinog ključnog satelita za slanje signala bilo „potpuni uspjeh” te da će on u narednim godinama služiti kao komunikacijski most za buduće misije na Mjesecu. Kina je 20. ožujka lansirala satelit Queqiao-2, imenovan po mitskom mostu, te još dva manja satelita, Tiandu-1 i Tiandu-2. Queqiao-2 koristit će se za komunikaciju sa Zemljom i u nadolazećim misijama na udaljenoj strani njezinog satelita najmanje do 2030. godine.

Bliža strana Mjeseca uvijek je okrenuta Zemlji, što znači da je prijenos podataka s udaljene strane bio nemoguć jer nema izravne linije do nje.

Xiong Liang, koji je razvijao lansirani satelit, opisao ga je „glavnom sklopkom” za četvrtu fazu misija na Mjesec, prenosi kineska državna televizija CCTV.

„Tek kad se glavna sklopka uključi, komunikacija može krenuti”, rekao je.

Queqiao-2 će kružiti oko Zemljinog satelita i slati i primati signale misije Chang'e-6 čije se lansiranje očekuje u svibnju. Ta će robotska misija pokušati po prvi put prikupiti uzorke s tamne strane Mjeseca.

Queqiao će se koristiti i kod misije Chang'e-7, očekivane u 2026., te Chang'e-8 u 2028. godini.