VIDEO Kinezi su okružili Tajvan, počele su vojne vježbe: 'Ovo je kazna za separatističke poteze'

Kina je pokrenula nove dvodnevne vojne vježbe okruživši Tajvan, kako bi ih, kako su rekli, "kaznili za separatističke poteze". Sve to pokrenuli su nekoliko dana nakon prisege predsjednika. Vježbe, koje su počele rano u četvrtak i koje će okružiti Tajvan, predstavljaju prvi pravi test za Lai Ching-tea u rješavanju iznimno loših odnosa s Kinom, nakon što je u ponedjeljak preuzeo dužnost novog predsjednika. Kineska vlast tvrdi da je Tajvan dio njezina teritorija, unatoč tome što ga nikad nije kontrolirala, javlja CNN.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 04:47 Kinezi izvode vojne vježbe oko Tajvana | Video: 24sata/reuters

Zapovjedništvo Kineske narodnooslobodilačke vojske (PLA) na istočnom ratištu priopćilo je da su pokrenuli zajedničke vojne vježbe koje uključuju vojsku, mornaricu, zrakoplovstvo i raketne snage u područjima oko Tajvana u četvrtak ujutro. Vježbe provode u Tajvanskom tjesnacu koji odvaja Tajvan od kopnene Kine – kao i sjeverno, južno i istočno od Tajvana. Vježbe su i u područjima oko tajvanskih otoka Kinmen, Matsu, Wuqiu i Dongyin, koji se nalaze tik uz jugoistočnu obalu Kine, stoji u priopćenju zapovjedništva.

Pukovnik Li Xi, glasnogovornik zapovjedništva, nazvao je vježbe "snažnom kaznom za separatistička djela snaga za neovisnost Tajvana i ozbiljnim upozorenjem protiv uplitanja i provokacija vanjskih sila".

A ground staff walks next to a Taiwan Air Force Mirage 2000-5 at Hsinchu Air Base in Hsinchu | Foto: Carlos Garcia Rawlins

Laija, koji je započeo treći uzastopni mandat, Peking karakterizira kao "opasnog separatista" zbog zalaganja za tajvanski suverenitet i poseban identitet. Peking je osudio Laijev inauguracijski govor, tijekom kojeg je pozvao Kinu da prestane sa zastrašivanjem Tajvana, te su nazvali Laija "sramotnim".

U priopćenju od četvrtka, tajvansko ministarstvo obrane reklo je da je poslalo pomorske, zračne i kopnene snage da odgovore na kineske vježbe. Izrazili su žaljenje zbog "takvih iracionalnih provokacija i postupaka koji podrivaju regionalni mir i stabilnost".