Obavijesti

News

Komentari 0
'TURBULENTNE OKOLNOSTI'

Kineski predsjednik želi potaknuti ulaganja i proširiti gospodarske veze s Rusijom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kineski predsjednik želi potaknuti ulaganja i proširiti gospodarske veze s Rusijom
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Xi i ruski predsjednik Vladimir Putin potpisali su partnerstvo „bez ograničenja“ u veljači 2022., nekoliko dana prije nego što je Putin poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu

Kineski predsjednik Xi Jinping u utorak se u razgovoru s ruskim premijerom založio za snažnija međusobna ulaganja i potvrdio predanost Pekinga unapređenju veza unatoč "turbulentnim" vanjskim okolnostima, izvijestili su kineski državni mediji. Xi se sastao s premijerom Mihailom Mišustinom u Pekingu u Velikoj vijećnici naroda, dan nakon što se kineski premijer Li Qiang sastao s Mišustinom u Hangzhouu, gdje je Li rekao da Kina želi ojačati suradnju s Rusijom i braniti zajedničke sigurnosne interese.

Kremlj je istaknuo značaj Mišustinova posjeta u vrijeme kada je Rusija pod snažnim zapadnim sankcijama zbog rata u Ukrajini i nastoji zaustaviti nedavno usporavanje trgovine s Kinom.

„Odnosi Kine i Rusije zadržali su smjer prema razvoju više razine i kvalitete, stalno napredujući unatoč turbulentnom vanjskom okruženju“, rekao je Xi Mišustinu, prema državnoj televiziji CCTV.

„Zaštita, konsolidacija i razvoj odnosa Kine i Rusije strateški je izbor za obje strane“, rekao je Xi.

Istaknuo je industrije poput energetike, poljoprivrede, zrakoplovstva, digitalnog gospodarstva i zelenog razvoja gdje bi dvije zemlje mogle unaprijediti suradnju i poticati nove metode gospodarskog rasta.

uključila i švedsku Kina produljila bezvizni režim za 45 zemalja do kraja 2026.
Kina produljila bezvizni režim za 45 zemalja do kraja 2026.

Mišustin je rekao da je važno da obje strane nastave stvarati povoljne uvjete za privlačenje međusobnih ulaganja i podršku zajedničkim projektima, prema ruskoj novinskoj agenciji TASS.

Xi i ruski predsjednik Vladimir Putin potpisali su partnerstvo „bez ograničenja“ u veljači 2022., nekoliko dana prije nego što je Putin poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu.

Od tada se Rusija okrenula Kini kako bi ublažila utjecaj sankcija, ističući rekordnu trgovinu, povećana plaćanja u juanima i produbljivanje energetske suradnje.

Međutim, bilateralna trgovina posljednjih je mjeseci pala jer se Kina suočava s rastućim pritiskom SAD-a zbog trgovine i tehnologije.

Kineski državni naftni divovi obustavili su kupnju ruske nafte putem mora nakon američkih sankcija Rosnjeftu i Lukoilu, dvjema najvećim moskovskim naftnim tvrtkama, izvijestio je Reuters prošlog mjeseca.

U zajedničkom priopćenju objavljenom na web stranici ruske vlade u utorak, obje zemlje složile su se "ojačati suradnju u svim sferama i na odgovarajući način odgovoriti na vanjske izazove".

Rusija je također potvrdila privrženost načelu "jedne Kine" i protivljenje "neovisnosti Tajvana".

Kina smatra demokratski vladajući Tajvan dijelom svog teritorija.

Tajvanska vlada odbacuje tvrdnje Pekinga i kaže da samo narod tog otoka može odlučivati ​​o svojoj budućnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja
CROLIBERAS

Zbogom rampama! Uvodi se novi, potpuno digitalni sustav naplate cestarine. Evo detalja

Novi sustav naplate temelji se na konceptu slobodnog protoka vozila, što znači da fizička naplata gotovinom ili karticama prestaje postojatire

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025