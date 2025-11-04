Kineski predsjednik želi potaknuti ulaganja i proširiti gospodarske veze s Rusijom

Kineski predsjednik Xi Jinping u utorak se u razgovoru s ruskim premijerom založio za snažnija međusobna ulaganja i potvrdio predanost Pekinga unapređenju veza unatoč "turbulentnim" vanjskim okolnostima, izvijestili su kineski državni mediji. Xi se sastao s premijerom Mihailom Mišustinom u Pekingu u Velikoj vijećnici naroda, dan nakon što se kineski premijer Li Qiang sastao s Mišustinom u Hangzhouu, gdje je Li rekao da Kina želi ojačati suradnju s Rusijom i braniti zajedničke sigurnosne interese.

Kremlj je istaknuo značaj Mišustinova posjeta u vrijeme kada je Rusija pod snažnim zapadnim sankcijama zbog rata u Ukrajini i nastoji zaustaviti nedavno usporavanje trgovine s Kinom.

„Odnosi Kine i Rusije zadržali su smjer prema razvoju više razine i kvalitete, stalno napredujući unatoč turbulentnom vanjskom okruženju“, rekao je Xi Mišustinu, prema državnoj televiziji CCTV.

„Zaštita, konsolidacija i razvoj odnosa Kine i Rusije strateški je izbor za obje strane“, rekao je Xi.

Istaknuo je industrije poput energetike, poljoprivrede, zrakoplovstva, digitalnog gospodarstva i zelenog razvoja gdje bi dvije zemlje mogle unaprijediti suradnju i poticati nove metode gospodarskog rasta.

Mišustin je rekao da je važno da obje strane nastave stvarati povoljne uvjete za privlačenje međusobnih ulaganja i podršku zajedničkim projektima, prema ruskoj novinskoj agenciji TASS.

Xi i ruski predsjednik Vladimir Putin potpisali su partnerstvo „bez ograničenja“ u veljači 2022., nekoliko dana prije nego što je Putin poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu.

Od tada se Rusija okrenula Kini kako bi ublažila utjecaj sankcija, ističući rekordnu trgovinu, povećana plaćanja u juanima i produbljivanje energetske suradnje.

Međutim, bilateralna trgovina posljednjih je mjeseci pala jer se Kina suočava s rastućim pritiskom SAD-a zbog trgovine i tehnologije.

Kineski državni naftni divovi obustavili su kupnju ruske nafte putem mora nakon američkih sankcija Rosnjeftu i Lukoilu, dvjema najvećim moskovskim naftnim tvrtkama, izvijestio je Reuters prošlog mjeseca.

U zajedničkom priopćenju objavljenom na web stranici ruske vlade u utorak, obje zemlje složile su se "ojačati suradnju u svim sferama i na odgovarajući način odgovoriti na vanjske izazove".

Rusija je također potvrdila privrženost načelu "jedne Kine" i protivljenje "neovisnosti Tajvana".

Kina smatra demokratski vladajući Tajvan dijelom svog teritorija.

Tajvanska vlada odbacuje tvrdnje Pekinga i kaže da samo narod tog otoka može odlučivati ​​o svojoj budućnosti.