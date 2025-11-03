Kina produljila bezvizni režim za 45 zemalja do kraja 2026.

Kina će produljiti bezvizni režim za 45 zemalja, uključujući Francusku, Njemačku i Španjolsku, do 31. prosinca 2026. i proširiti ga na Švedsku, a mjera stupa na snagu 10. studenoga, objavilo je u ponedjeljak kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Bezvizni režim obuhvaća 32 europske zemlje, Australiju, Novi Zeland, Japan, Južnu Koreju i nekoliko zemalja u Južnoj Americi i Perzijskom zaljevu, po priopćenju koje je objavio konzularni odjel kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Bezvizni režim istječe na kraju ove godine za mnoge od tih zemalja.

Sjedinjene Države, Kanada i Velika Britanija nisu obuhvaćeni tom mjerom.

Posjetitelji iz zemalja obuhvaćenih bezviznim režimom mogu ulaziti u Kinu bez viza na razdoblje od 30 dana u svrhu posla, turizma, obiteljskih posjeta ili tranzita.

Odluka se nadovezuje na napore Pekinga da privuče strane posjetitelje, oživi turistički sektor potresen višegodišnjim kontrolama zbog pandemije covida-19 i potakne suradnju s inozemstvom.

Kina želi također pružiti ruku Europskoj uniji, ključnom trgovinskom partneru, u kontekstu napetih trgovinskih odnosa.

Peking je potvrdio da će se jednogodišnja odgoda proširenih kontrola na izvoz rijetkih metala, objavljena nakon sastanka kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Južnoj Koreji prošli tjedan, odnositi i na Europsku uniju, potvrdio je blok nakon što su se dužnosnici prošli tjedan sastali u Bruxellesu ne bi li ublažili tenzije.

Dvije strane dogovorile su se da će nastaviti komunikaciju i razmjene u cilju promicanja stabilnosti i neometane suradnje na području industrije i dobavnih lanaca, objavilo je u ponedjeljak kinesko ministarstvo trgovine.