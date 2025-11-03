Obavijesti

Kina produljila bezvizni režim za 45 zemalja do kraja 2026.

Kina produljila bezvizni režim za 45 zemalja do kraja 2026.
Kina produljuje bezvizni režim za 45 zemalja do 2026., uključujući nove zemlje poput Švedske! SAD, Kanada i UK nisu uključene. Peking želi privući turiste i oživjeti suradnju s EU

Kina će produljiti bezvizni režim za 45 zemalja, uključujući Francusku, Njemačku i Španjolsku, do 31. prosinca 2026. i proširiti ga na Švedsku, a mjera stupa na snagu 10. studenoga, objavilo je u ponedjeljak kinesko ministarstvo vanjskih poslova.  Bezvizni režim obuhvaća 32 europske zemlje, Australiju, Novi Zeland, Japan, Južnu Koreju i nekoliko zemalja u Južnoj Americi i Perzijskom zaljevu, po priopćenju koje je objavio konzularni odjel kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Bezvizni režim istječe na kraju ove godine za mnoge od tih zemalja.

Sjedinjene Države, Kanada i Velika Britanija nisu obuhvaćeni tom mjerom.

Posjetitelji iz zemalja obuhvaćenih bezviznim režimom mogu ulaziti u Kinu bez viza na razdoblje od 30 dana u svrhu posla, turizma, obiteljskih posjeta ili tranzita.

SASTANAK Američki ministar obrane poručio je Kinezima: 'SAD će čvrsto braniti svoje interese'
Američki ministar obrane poručio je Kinezima: 'SAD će čvrsto braniti svoje interese'

Odluka se nadovezuje na napore Pekinga da privuče strane posjetitelje, oživi turistički sektor potresen višegodišnjim kontrolama zbog pandemije covida-19 i potakne suradnju s inozemstvom.

Kina želi također pružiti ruku Europskoj uniji, ključnom trgovinskom partneru, u kontekstu napetih trgovinskih odnosa.

Peking je potvrdio da će se jednogodišnja odgoda proširenih kontrola na izvoz rijetkih metala, objavljena nakon sastanka kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Južnoj Koreji prošli tjedan, odnositi i na Europsku uniju, potvrdio je blok nakon što su se dužnosnici prošli tjedan sastali u Bruxellesu ne bi li ublažili tenzije.

Dvije strane dogovorile su se da će nastaviti komunikaciju i razmjene u cilju promicanja stabilnosti i neometane suradnje na području industrije i dobavnih lanaca, objavilo je u ponedjeljak kinesko ministarstvo trgovine.

