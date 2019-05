Kinezi kupuju političku školu u Kumrovcu: 'Svi smo presretni'

Hotel Zagorje, ukupne građevinske bruto površine 11.310,00 četvornih metara, raspoređene na četiri etaže i bruto volumena 34.464,20 metara kvadratnih prodan je. Jedini ponuđač bila je tvrtka Zhongya Nekretnine. Ponudila je 14.095.400 kuna.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Informaciju o kupovini bivše političke škole u Kumrovcu koja je u državnom vlasništvu i koja već godina stoji zapuštena i u derutnom stanju, prvi su objavili su zagorje-international.hr. Nazvali smo gradonačelnika Kumrovca koji je kupovinu potvrdio.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Sretni smo jer oni imaju viziju razvoja cijele infrastrukture, projekte rade već mjesecima. Radi se o firmi koja je usko povezana s gospođom Jiang Yu, a koja je nedavno bila i ovdje. Politička škola bit će namjenjena kongresnom turizmu, a planova za daljni razvoj je još puno - kazao nam je načelnik Kumrovca Robert Šplajt.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ovo su, ističe, čekali 30 godina. Sad očekuju gospodarski i turistički procvat Kumrovca.

Foto: Matija Topolovec/PIXSELL

- Vjerujem da se Kumrovec opet može dignuti na ekonomsku i gospodarsku razinu na kojoj je nekad bio i koju zaslužuje. Sad je došlo vrijeme za investicije - naglasio je načelnik Šplajt.

Foto: Matija Topolovec/PIXSELL

Sama procedura oko primopredaje nekretnine, dodaje, trebala bi trajati oko mjesec dana. Prvo Vlada mora dati zeleno svijetlo, a potom i na druge nadležne institucije.

Podsjetimo, kineska poduzetnica Jiang Yu prije mjesec dana posjetila je Kumrovec i još tada svojim dolaskom potvrdila nagađanja da je ozbiljan kupac za Političku školu. Tada je izjavila da joj je ovo treći posjet Kumrovcu, ali da je 'nakon svakog posjeta prepuna emocija'.

- Mislim da ovo mjesto ima potencijala za razvoj turizma, prije svega kulturnog. Iznimno poštujem povijest i kulturnu ostavštinu Kumrovca - izjavila je Yu i dodala da u Kumrovec želi privući što veći broj turista.

Foto: Zagorje.com

Međutim, poznavatelji kineske gospodarske scene vrlo su suzdržani na upite o tajanstvenoj gospođi Yu, a upozoravaju da je znakovita činjenica kako ona nije bila dio službene kineske delegacije koju je prije mjesec dana u Hrvatskoj predvodio kineski premijer Li Keqiang.

- Trebate znati da je kineski premijer u Hrvatsku stigao s više od 500 članova svoga golemoga izaslanstva, no gospođa Yu nije bila dijelom tog tima. Samo se odjednom stvorila u isto vrijeme u Hrvatskoj i dogovorila sastanke o kupnji političke škole ili gradnji stadiona u Velikoj Gorici. Zato njezine aktivnosti i namjere treba pomnije pratiti - doznali smo iz krugova povezanih s diplomatskom scenom u Hrvatskoj.

Foto: Zagorje.com

Tvrtka Z-Run Well Ton Development u Hrvatskoj je osnovana prošle godine, uz Yu Jiang, kao osnivačicu, direktor je Mario Rendulić . Taj se lobist do sad spominjao kao veliki promotor navodne zračne veze između Kine i Zračne luke Zadar. Još prije dvije godine je objavljeno kako je bivša direktorica Zračne luke Zadar Irena Ćosić, povjerovala u njegove nagovore da će uspostaviti letove zmeđu Kine i Zadra a to potrošila stotine tisuća kuna poreznih novaca.

Nekoliko puta je sa suradnicima putovala u Kinu i vratila se u Zadar – neobavljena posla. Samo na suradnju s Rendulićevom CSEBA (Chinese Southeast European Buisness Association), Irena Ćosić je sa računa Zračne luke Zadar platila 232.140,00 kn. A od letova- ništa. Rendulić je figurirao i kao budući predsjednik Nadzornog odbora zadarske Luke, no umjesto njega je izabran kineski biznismen Fan Yang, koji se u Kanadi bavi nekretninama.

Tema: Hrvatska