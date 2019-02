Kinezi se udomaćili u Komarni, s mještanima igraju i košarku

Kineski radnici koji rade na Pelješkom mostu odlično su se prilagodili životu u Komarni, ispričali su mještani malenog mjesta za nekoliko desetaka svojih privremenih sumještana. Za DuList kažu kako su prilično samozatajni, ali znaju prošetati uz more, a mještani ih rado počaste i rakijom.

Prošli tjedan ovdje su proslavili i kinesku Novu godinu, a Mile Brljević u vili Bili za radnike je spremio dvije peke te su 'okrenuli' i janje. Život u Malostonskom zaljevu im je dobar, ne smeta im ni klima, a najveći dio radnika smještaj je našao u apartmanskom naselju u vlasništvu šefa mjesnog odbora Iva Jerkovića. On je za DuList ispričao kako je kod njega 50 do 70 radnika. Dok on kuha hrvatskim radnicima, Kinezi su doveli vlastite kuhare. Za radnike pričaju kako su jednostavni, ali i posvećeni poslu, pa vlasnik tvrtke koja ih brodovima vozi na remorkere kaže kako rade od '7 do 7' i da je jedva uspio dobiti slobodno za Božić.

No, radnici nađu vremena i za opuštanje, a s mještanima znaju zaigrati košarku ili nogomet.

- Ne mogu vjerovati da su tako dobri, trice zabijaju kako da su u NBA ligi - ispričao je Jerković. Za radnike organiziraju i zabave s udrugom 'Dite Komarne', a na ljeto se očekuje otvaranje restorana koji će nuditi i kineska jela.

Mnogi od radnika ovdje će ostati cijelo vrijeme gradnje mosta, a Jerković je za DUlist rekao kako je radnicima ponudio da dovedu svoje obitelji, kako svaki ima svoj apartman, ali kaže da im je to bilo nelogično. Broj radnika još će i rasti - sve do 450, a za njih se postavljaju i stambeni kontejneri u Komarni i Brijesti, što znači da će biti mjesta za njih.

Međutim, mještane brine i što će biti sa sezonom jer se već sada neki žale na buku, pa ne znaju hoće li turisti dolaziti. Vlasnica apartmana Mirjana Šešelj ispričala je za DUList kako već sada imaju upite, ali potencijalnim gostima ne zna dati odgovore.

