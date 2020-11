Kinezi tvrde: 'Virus nije krenuo od nas već je stigao u Wuhan na paketima smrznute hrane'

Tamošnji mediji pišu o tome kako je virus stigao na paketima smrznute hrane koja je uvezena iz inozemstva, a smatra se kako je u Kinu stigao još i prije prosinca 2019. godine

<p>Korona virus prvi put se pojavio u Wuhanu, no nije tamo i nastao, izjavio je <strong>Zeng Guang</strong>, bivši glavni epidemiolog Kineskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti. Dodao je da je utvrđivanje gdje je nastao virus u tijeku i da može uključivati više država i regija. </p><p>Nakon optužba bivšeg američkog predsjednika <strong>Donald Trumpa</strong> koji je nekoliko puta izjavio kako je riječ o kineskom virusu te kako je upravo Kina kriva za pandemiju koja je zahvatila cijeli svijet, iz kineskog ministarstva zdravstva poručuju kako i dalje rade na tome da otkriju od kud je zapravo virus došao, piše <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/nov/29/a-year-after-wuhan-alarm-china-seeks-to-change-covid-origin-story?fbclid=IwAR2XGY01TbRDRXmEj0V0prDSJ1gEVWzDDl7SZvpFtWoD4Q6Nk_p74yUo3aE" target="_blank">Guardian</a>. </p><p>Kineski znanstvenici su znanstvenom časopisu Lancetu čak i poslali rad u kojem se tvrdi da Wuhan nije mjesto gdje se prvi puta dogodila transmisija virusa s jednog na drugog čovjeka nego sugeriraju da se to dogodilo u Indiji. </p><p>Tamošnji mediji pišu o tome kako je virus stigao na paketima smrznute hrane koja je uvezena iz inozemstva, a smatra se kako je u Kinu stigao još i prije prosinca 2019. godine. </p><p>Jedan od najvažnijih stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije za izvanredne slučajeve rekao je da bi bilo "vrlo spekulativno" za WHO da kaže da se virus nije pojavio u Kini, gdje je prvi put identificiran na tržnici u prosincu prošle godine. </p><p>- Mislim da je vrlo spekulativno za nas reći da se bolest nije pojavila u Kini - rekao je <strong>Mike Ryan </strong>na virtualnom brifingu u Ženevi nakon što su ga pitali je li moguće da se virus najprije pojavio izvan Kine. </p><p>- Iz perspektive javnog zdravstva jasno je da počnete istragu ondje gdje su se pojavili prvi slučajevi - dodao je, rekavši da bi dokazi onda mogli voditi na druga mjesta te kako WHO planira poslati istražitelje na mokru tržnicu u Wuhanu kako bi dalje istražili podrijetlo virusa.</p><p>Upravo zbog smrznute hrane, Kina će u zimskom razdoblju pojačati nadzor i inspekciju i druge uvezene robe i kontejnera. Pri kupovini uvezenih proizvoda iz hladnog lanca, proizvođači i trgovci hranom moraju pribaviti certifikat o dezinfekciji i potvrdu da hrana nije zaražena virusom koji izaziva Covid 19. </p>