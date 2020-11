Stižu puno strože mjere: Kina sigurno zatvaraju, još se čeka odluka o kafićima, ali i nastavi

Zna se da Stožer želi uvesti ograničenja u ugostiteljstvu, obrazovanju, kulturi, prijevozu i sportu. Kina će opet zatvoriti, žele smanjiti broj ljudi u javnom prijevozu. U Zagrebu će Arena primati lakše bolesnike

<p>Nacionalni stožer trebao bi danas predstaviti najstrože mjere koje se uvode još od proljeća kako bi suzbili ogroman rast broja zaraženih i preminulih od korona virusa.</p><p>O mjerama se sinoć raspravljalo, a trebale bi zahvatiti niz područja, od ugostiteljstva, obrazovanja, kulture, prijevoza i sporta. </p><p>Mjere bi trebale stupiti na snagu u sljedećim danima, a još je jučer ministar Davor Božinović najavio da će vrijediti do Božića.</p><p>Krunoslav Capak iz HZJZ-a sinoć je u Dnevniku HTV-a rekao da se u razgovorima vodi računa o tome da se nađe balans oko toga što se može podnijeti, ali i što možemo učiniti da spasimo živote.</p><p>Govoreći o ugostiteljstvu rekao je da se razmišlja o novom ograničavanju broja ljudi, radnog vremena ili da dozvole rad samo na terasama. Danas bi trebali znati za koju opciju su se odlučili. </p><p>Marin Medak iz Nacionalne koordinacije ugostitelja sinoć je za RTL Direkt ponovio da treba obeštetiti i ugostitelje i da ne žele da ih se stigmatizira kao izvor zaraze. Istaknuo je da se govorilo o naknadama za radnike u ugostiteljstvu, ali ne i o naknadama za ugostitelje. Ustav lijepo kaže da nas se mora obeštetiti ako nas se zatvara, objašnjava Medak.</p><p>Capak je sinoć rekao da je izgledno da će se srednje škole prebaciti na B ili C varijantu, fakulteti većinom i jesu online, a preporuka je da budu svi, dok osnovne škole ostaju A varijanta. </p><p>Kina će se sigurno zatvoriti, a mjere će se postrožiti u kulturi, najavio je. </p><p>U javnom prijevozu žele smanjiti broj ljudi, pa je istaknuo da su razmišljali o više rada u smjenama ili drugim terminima za škole, ali da je zbog inkubacije 10-14 dana premalo da ocijene kvalitetu mjera.</p><h2>Što su tražili epidemiolozi </h2><p>Kako prenosi <strong><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/pred-zatvaranjem-kafici-kazalista-kina-muzeji-srednje-skole-evo-sto-sve-epidemiolozi-traze-15033171">Jutarnji</a></strong>, razmišlja se da se vjerski obredi obavljaju online ili preko TV-a ili radija, a vjerski objekti mogli bi ostati samo za individualne molitve. Cilj svih mjera je da do Božića ili Nove godine broj novozaraženih počne padati i da za blagdane imamo povoljniju situaciju.</p><p>U dokumentu koji su epidemiolozi predložili županima tako se navodi da bi na pogrebima, vjenčanjima i organiziranim događajima na otvorenom smjelo biti do 15 ljudi. Božićni domjenci, konferencije i poslovni treninzi na bi smjeli biti u zatvorenom.</p><p>Zatvorili bi muzeje i galerije. Knjižnice i antikvarijati bi trebali uvesti naručivanje online i telefonom i preuzimanje literature.</p><p>U kafićima i restoranima osigurati 4 kvadrata po gostu, privremeno bi zatvorili one koji se ne pridržavaju. Tamo gdje je incidencija viša od prosjeka i gdje je nastava potpuno online zatvoriti kafiće i barove. Zabraniti ulaz maloljetnicima.</p><p>U javnom prijevozu ograničiti popunjenost na 25 posto i redovito dezinficirati.</p><p>Izbjeći obiteljska i socijalna druženja u restoranima i druženja više obitelji u domovima. </p><p>Zabranili bi korištenje sportskih terena i sportskih centara za amaterski sport, na otvorenom samo kondicijski treninzi. Sportski centri, dvorane i bazeni samo za individualni trening.</p><h2>Kreveti u Areni za lakše bolesnike </h2><p>Kako je objavio <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/hrvatska-od-vikenda-pod-strozim-mjerama-koje-ce-vrijediti-do-prije-bozica-1448709">Večernji</a></strong>, uskoro će se aktivirati i kreveti u zagrebačkoj Areni. Nacionalni stožer priprema tu odluku, a ovdje bi trebali prebaciti bolesnike iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i iz Primarnog respiracijsko-intenzivističkog centra u KB-u Dubrava. Tamo je opremljen odjel za lakše bolesnike pod ingerencijom KB Sestre milosrdnice, a na njihov zahtjev su napravili i provjeru instalacija za dovod kisika. Tamo je zasad opremljeno 100 kreveta, a na istom katu može biti i do 270 kreveta.</p>