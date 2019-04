Kinezi u Zagrebu: Crveni tepih, blindirani Mercedesi i gužve...

>>> Najnovije informacije:

9.30 Markov trg blokiran. Plenković očekuje kineskog premijera u Banskim dvorima.

9.20 Policijsko osiguranje u Zagrebu

Kineski premijer Li Keqiang i Andrej Plenković danas će u Banskim dvorima potpisati šest bilateralnih sporazuma te zajedničku izjavu dviju vlada. Sporazumi se odnose na željeznicu, poljoprivredu, digitalnu suradnju državne uprave s Huaweijem, Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, znanost i sport.

- Ovo je velika politička poruka Hrvatskoj i šansa za hrvatsko gospodarstvo. Idući veliki konkretni projekti mogli bi biti modernizacija nizinske pruge Zagreb-Rijeka i hrvatskih luka, izjavio je novinarima Andrej Plenković u zračnoj luci, uoči dolaska kineskog premijera.

Nakon toga, slijedi sastanak sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem pa otvaranje izložbe 'Učenjaci drevne Kine' i službeno obilježavanje početka hrvatsko-kineske godine kulture i turizma. Naime, Hrvatsku će ove godine navodno posjetiti oko 300.000 turista iz Kine.

Li Keqiang nakon toga će se sastati i s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, a s premijerom Andrejom Plenkovićem sutra ujutro bit će u Dubrovniku te će obići gradilište Pelješkog mosta.

Ovo je već peti susret hrvatskog i kineskog premijera, a Li Kequianga prati više od 250 članova kineske delegacije.

Sutra ujutro on i Plenković će nazočiti završetku prve faze Pelješkog mosta - zabijanju najvećeg čeličnog pilota, stupa ukopanog u podmorskog dno. Pelješki most inače gradi China Road and Bridge Corporation, podružnica kineske državne tvrtke China Communications Construction Company.

Njihova primarna djelatnost uključuje izgradnju autocesta, mostova, luka, tunela, sustava odvodnje i drugih civilnih građevina. Ukupna vrijednost tvrtke je 665,483.000 dolara. U njihove najveće građevinske projekte spadaju mostovi Donghai, Hangzhou Bay, Shanghai Yangtze River i Jintang. U regiji su već gradili most između Zemuna i Borče u Srbiji te izvode radove na dionici autoceste Bar - Boljari u Crnoj Gori.

Nakon bilateralnog posjeta, Li će u Dubrovniku četvrtak i petak biti na osmom summitu 16+1, formatu u kojem će se sastati s premijerima zemalja srednje i istočne Europe.

Redovni sastanci na vrhu omogućili su manjim zemljama da grade i razvijaju odnose s tom svjetskom gospodarskom silom s više od 1,3 milijarde stanovnika.

Kinesko-europska gospodarska razmjena dnevno iznosi više od milijardu eura, što Europu čini najvećim trgovinskim kineskim partnerom. Kina je, pak, drugo najveće tržište za europska dobra i usluge, iza američkog.

Premijer Li došao je u Hrvatsku nakon summita EU-a i Kine u Bruxellesu.

Zagreb u blokadi

- Zbog brojnosti štićenih osoba i delegacija radi se o iznimno složenom osiguranju, najsloženijem ikad koji je radila hrvatska policija, iako je dosad odradila mnoga zahtjevna osiguranja. U Zagrebu će u osiguranju sudjelovati između 600 i 800 policajaca, a na području dubrovačko-neretvanske županije više od 900 rekao je zamjenik glavnog ravnatelja policije i šef stožera osiguranja službenog posjeta Josip Ćelić u ponedjeljak u sjedištu MUP-a.

Zbog dolaska kineske delegacije predvođene predsjednikom Državnog vijeća, u utorak navečer i srijedu u Zagrebu će povremeno biti na snazi izmijenjeni prometni režim, a očekuju se kratkotrajni zastoji i zaustavljanje prometa, što će utjecati na linije koje prometuju užim gradskim središtem, najavio je u ponedjeljak ZET. U utorak oko 20 sati očekuje se kratkotrajan zastoj u autobusnom i tramvajskom prometu.

Iz sigurnosnih razloga, a prema nalogu policije, tijekom stajanja vozila u zastoju izvan stajališta putnici neće moći napuštati vozila.

Zagrebačka je policija izvijestila je o posebnoj regulaciji prometa.

DONJI GRAD

TUŠKANAC CMROK

PANTOVČAK

- Ovom prilikom pozivamo građane na strpljenje i suradnju, te u nastavku, u formi karata, obilježeni su preporučeni pravci kretanja. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke zatvarati će promet u što je moguće kraćem roku potrebnom za obavljanje službenih zadaća. Tom prilikom mogući su kraći zastoji i prekidi prometa. Stoga još jednom pozivamo građane na strpljenje i suradnju, tijekom utorka i srijede uz poštivanje privremene regulacije prometa - objavio je PUZ.

Mercedes od 6 milijuna kuna

Vidite li pored sebe u prometu Mercedes s policijskom pratnjom i kineskim zastavicama, upravo ste prošli pored automobila vrijednog oko 800.000 eura.

Riječ je o Mercedesu kojeg je 2017. MUP kupio baš za ovakve prilike, kada su gosti Hrvatske osobe za koje je potrebna najviša razina zaštite. Blindirani Mercedes MUP-a može izdržati hice iz različitih vrsta oružja, ima nosače strojnice, senzore za suzavac i može nastaviti voziti čak i ako mu probuše gumu.