Kirin o 17 milijuna kn: 'Nismo primijetili da nestaje iz kase...'

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin progovorio je o nestanku 17 milijuna kuna iz gradske blagajne. Rekao je kako nisu primijetili da nestaje novac iz gradskog proračuna Virovitice te da im je to banka javila.

- Trenutno se rade procjene naših stručnjaka. Čekamo izvod iz banke da možemo utvrditi, dali smo zahtjev, dok se to ne utvrdi o konačnoj šteti ne možemo govoriti, saznat ćete u određeno vrijeme kada dođemo do konkretnih informacija. Ono što je najvažnije, meni i svim mojim suradnicima, prijateljima je stalo da se istina istraži do kraja i pozivam institucije da istraže gdje je novac otišao - rekao je Kirin.

Podsjetimo, tragična smrt gradskog pročelnika otvorila je pitanje misterioznog nestanka novca iz virovitičke gradske blagajne. Kirin nije htio komentirati jesu li bile neprimjerene njegove izjave o tome da je bivši pročelnik bio ovisnik o kocki i pozvao novinare da sami istraže

- Moja politička odgovornost je da vratim taj novac u proračun, a kako, saznat ćete na vrijeme. Uvijek postoji odgovornost onoga tko je na čelu politike - rekao je Kirin za N1.

'Kirin mora reći detalje o smrti pročelnika'

- Zatražit ćemo ostavku gradonačelnika Ivice Kirina, jer to što se desilo vezano uz takozvani slučaj 'Palm' je van svake logike i zdrave pameti - kazao nam je Siniša Prpić, gradski vijećnik, član Hrvatske stranke pravne države.

Dodaje da je afera s nestankom novca iz gradske blagajne (neslužbeno je riječ o čak 17 milijuna kuna) i smrti pročelnika Siniše Palma golema ljaga za Viroviticu.

Smatra da je gradonačelnik Ivica Kirin, koji je pokojnog pročelnika kazneno prijavio za malverzacije, a nakon smrti u priopćenju i prozvao zbog nestanka novca, morao već odstupiti s mjesta gradonačelnika.

Foto: Marija Lovrenc/PIXSELL Siniša Prpić

- No, prije toga mora iznijeti na vidjelo sve što zna. Trebao bi puno znati, jer je on doveo na ključno mjesto pokojnog Sinišu Palma, koji se slomio pod teretom odgovornosti, obveza…

Prpić kaže da u oporbi ne žele špekulirati i govoriti o glasinama koje kolaju Viroviticom. Najavljujući zajedničko istupanje svih osam vijećnika iz oporbenih redova u jedinstvenom zahtjevu da Kirin ode.

- Virovitica s njim ne može izići iz gliba u koji je ušla. Posebice zato što je on i po funkciji odgovoran za stanje u Gradu i gradskim financijama. Oporba koja traži hitnu sjednicu Gradskog vijeća ima osam od 21 vijećnika. Pitali smo predsjednicu GV, Lahorku Weiss (HDZ), da nam kaže hoće li se zakazati hitna sjednica, na što nam je ona porukom odgovorila da nema potrebe, jer je već za početak tjedna najavljena redovna sjednica. Prpić kaže da na jednoj od sjednica Palm nije znao pojasniti neke od odluka Upravnog odjela na čijem je čelu stajao, dovoljno transparentno.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Ponavljam da je bio premlad za takvu funkciju. Njega je zadesilo ono što i sadašnjeg gradonačelnika Kirina, kad ga je Ivo Sanader imenovao za šefa policije. Tada se doslovce izgubio i stoga je otišao s tog mjesta. Sad Kirin isto mora otići jer nema načina da se opravda - poručuje Prpić.

Bio je drag i pomalo samozatajan

Virovitičani su konsternirani glasinama da je njihov pomalo samozatajni sugrađanin Siniša Palm utajio novac. Verzije koje čuju su razne.

- Mogu reći da se radilo o čovjeku koji je bio posebice drag i pomalo samozatajan. Ako se doista odao nekom poroku onda je to trebao reći, jer bi mu se pomoglo. No, ovakav kraj me dovodi do suza, jer ga znam od djetinjstva i generacijski smo blizu. Uostalom da ljudi unatoč glasinama o njemu imaju pozitivno mišljenje govori i veličina sprovoda, na kojem su bili svi viđeniji sugrađani - kazala nam je sugovornica tražeći anonimnost.

- Dobro da se umiješao i PNUSKOK kako bi se sve to rasvijetlilo. Ovo nije samo udarac za nas u Virovitici, već o svemu treba razmisliti i premijer Plenković i tražiti da se to napokon rasvijetli. Ukoliko se ovaj slučaj bude rastegnuo i tragove 'pokrije snijeg' onda je najbolje da se svi osim takozvane elite isele iz ove zemlje, jer ona nema perspektive - stav je sugovornice koja radi na odgovornoj funkciji u Virovitici.

U obiteljskoj kući, u kojoj je nakon smrti Siniše ostala njegova majka s kojom je živio, dobili smo odgovor da u ovom trenutku

nemaju ništa za reći.

Kirinova priopćenja

Gradonačelnik Kirin o cijelom se slučaju ranije se oglasio dvama priopćenjima. U prvom je, prije saznanja o Palmovoj sudbini, objavio da je podnio kaznenu prijavu protiv 'odgovorne osobe' i udaljio ga iz službe.

Drugo službeno priopćenje objavio je na dan Palmovog pogreba, opet se referirajući na 'odgovornu osobu'.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Istoj su odmah oduzete i ovlasti pristupa računima, kako se Gradu Virovitici ne bi nanosila daljnja financijska šteta. Postupak je pokrenut zbog šokantnog saznanja da je proračunu Grada Virovitice tijekom više godina nanesena milijunska šteta, zbog čega se trebalo djelovati bez odgode, što je i učinjeno - navodi se u priopćenju.

- Odgovorna osoba u petak je uredno došla na posao, a u razmaku od nekoliko sati ista je, bez javljanja suradnicima otišla s radnog mjesta te joj se nakon toga gubi svaki trag. Iako su je kolege i poslovni suradnici pokušavali kontaktirati, na telefonske pozive i poruke više nije odgovarala - napisao je Kirin.

U nastavku priopćenja Kirin navodi kako se iznos tek treba utvrditi te da je redovnom analizom poslovanja i financijskom kontrolama bilo nemoguće otkriti metode na koji je nestao novac. Kirin poručuje da će on i gradske službe učiniti sve da se novac vrati u proračun te da grad funkcionira normalno.

Od objave tih priopćenja i saznanja da sve istražuje Uskok, Kirin se nije javljao na naše pozive.