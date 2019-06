Kirin: Vijećnici nisu mjerodavni da sada traže moju ostavku...

Gradsko vijeće Virovitice satima je u utorak raspravljalo o nestanku više milijuna kuna iz gradskog proračuna i tragičnoj smrti pročelnika gradskog Ureda za gospodarstvo i financije Siniše Palma. Podsjetimo, Virovitički gradski pročelnik za financije Siniša Palm zadnji je put viđen živ u petak 31. svibnja rano poslijepodne.

Njegovo beživotno tijelo pronađeno je nakon dvodnevne potrage policije i HGSS-a u šumi pokraj rijeke Drave nedaleko od Virovitice u ponedjeljak 3. lipnja oko 13 sati. Obdukcija nije obavljena, zaključeno je da se radio o suicidu, a HDZ-ov gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin motiv je pronašao u njegovoj, kako tvrdi, ovisnosti o kockanju. Palm je pokopan dan poslije pronalaska njegova tijela, a Kirin je javnosti dao do znanja kako je Palm prokockao nevjerojatnih 17 milijuna kuna iz gradske blagajne.

No, sada je Ivica Kirin na sjednici Gradskog vijeća poručio vijećnicima da nemaju pravo tražiti njegovu ostavku zbog tog misterioznog slučaja i nestanka 17 milijuna kuna iz blagajne "jer nisu glasali za njega".

Bio je nervozan, na trenutke neugodan. Nije se smirio niti sutradan, kad smo ga nazvali i zamolili da pojasni izjavu za 24sata:

- Nisam mislio da nemaju pravo tražiti ostavku, njihovo je pravo da traže. Međutim, oni nisu mjerodavni za to, nego javnost i građani koji su mi dali podršku za moj rad. Izvolite po načelu profesionalnosti obaviti svoj posao - poručio je za 24sata virovitički gradonačelnik.

Na upit namjerava li dati ostavku zbog političke odgovornosti oko cijelog slučaju, odgovorio je povišenim tonom:

- Zašto pitanje ostavke? Treba sačekati da institucije završe svoj posao. Do tada ne mogu ništa govoriti..

Kaznene prijave Mosta i Živog zida prokomentirao je kao "čistu politiku":

- Ne razmišljam tko što priča nego koji je motiv. Ako oni imaju ikakva saznanja o slučaju, oni imaju pravo to podijeliti da se cijela ova afera rasvijetli. Ponavljam, nisam taj koji će se prepirati, rekao sam samo da je bilo potrebno više pažnje jer postoji javna odgovornost za svaku izrečenu riječ. Ruku na srce, kad pogledate, sve je bilo usmjereno na jednog čovjeka - smatra Kirin.

Kaže kako nema strahovlade

Upitali smo ga kako on definira političku odgovornost.

- Ako sam za nešto znao i mogao to spriječiti, onda sam odgovoran. A ako nisam znao i ako sam postupio po zakonu te ako mi je interes da zaštitim proračun, onda tu odgovornost prestaje. Apsolutno shvaćam vaš posao, ali kad se daju sve činjenice, onda ćemo moći dati suvisle izjave. Dosad se prejudiciralo tko je žrtva, tko je krivac- rekao nam je.

Zanimalo nas je kako komentira brojne izjave svojih sugrađana o njegovoj potpunoj kontroli i, kako kažu, "strahovladi u Virovitici".

- Ja ne mogu komentirati tu strahovladu jer ne znam o kome se radi. Sve ovo što mi se pripisuje nije tako, jer me ljudi ne bi birali pet puta zaredom. To je jedino mjerodavno. Ne bježim od toga da me napadaju, ali ja moram braniti prvo interese grada pa tek onda sebe - poručio je Ivica Kirin.

‘Jubito’ ministar koji lovi veprove

HDZ-ov gradonačelnik, ako je vjerovati pričama mještana, godinama vedri i oblači Viroviticom.

U fotelju je sjeo nakon prijevremenih izbora 2003. godine, postavši najmlađim gradonačelnikom u Hrvatskoj. Nakon dvije godine mandata Kirin napreduje do funkcije najmlađeg ministra unutarnjih poslova u Sanaderovoj vladi. Od tada počinje osebujno doba njegove karijere, obilježeno neartikuliranim ispadima u medijima. “Jubito” ministar je ostao najzapamćeniji po ismijavanju jer nije znao izgovoriti ime najpoznatije svjetske videoplatforme. Zahvaljujući YouTube videima pod naslovom “Kiro prosviro”, Kirin je praktički postao internetski hit.

Nije odradio mandat do kraja. Kirin gubi fotelju nakon što je 2007. uhvaćen u lovu na veprove s tadašnjim haškim optuženikom Mladenom Markačem. Markač je do početka suđenja morao biti u kućnom pritvoru, ali to nije spriječilo ministra policije da sudjeluje u lovu s njim. Čak su se i fotografirali, pozirajući uz lovinu.

Kirin je Sanaderu podnio ostavku i vratio se u rodnu Viroviticu, a nakon nekoliko mjeseci, bivši ministar opet biva izabran za gradonačelnika i ostaje na toj funkciji sve do danas.

Repovi Sanaderove vlade prate ga i dalje. Tek što se vratio kući, optužuje ga se za umiješanost u aferu Fimi media, poznatu i kao najveći slučaj političke korupcije u novijoj povijesti države. Uskok ga tereti da je od 2006. do 2009. zlorabio položaj poslujući s ovom marketinškom agencijom i tako oštetio proračun za 7,5 milijuna kuna.

Kirinu se i dalje sudi, a on i dalje uporno tvrdi da je nevin.

