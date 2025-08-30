Obavijesti

PROGNOZA ZA VIKEND

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Kiša, grmljavina i osjetno niže temperature diljem Hrvatske!
Foto: Pixsell/DHMZ

Danas nas očekuje nagla promjena vremena uz kišu, pljuskove i grmljavinu u većini krajeva, a temperature će biti znatno niže nego prethodnih dana.

Hrvatsku je zahvatila izražena promjena vremena koja donosi promjenjivo i pretežno oblačno nebo, nestabilnosti te osjetno niže temperature u odnosu na prethodne dane. U većini krajeva očekuju se povremena kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, a lokalno su mogući i obilniji pljuskovi, osobito na Jadranu i u njegovoj unutrašnjosti. Dalmacija bi mogla biti pogođena i grmljavinskim nevremenom.

Pogledajte prognozu po gradovima

Jutro će u kopnenim predjelima biti obilježeno maglom, osobito u okolici Zagreba, dok će tijekom dana kiša i pljuskovi biti češći, s mogućnošću izraženijih grmljavinskih nevremena. Temperature će se kretati uglavnom između 22 i 26 °C, što će donijeti osjetno svježiji zrak nakon vrućih dana koje smo imali krajem kolovoza.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će na Jadranu puhati umjereno, ponegdje i jako jugo te jugozapadnjak. Uz grmljavinske nestabilnosti, vjetar može prolazno biti jak pa i olujan, osobito sjeverozapadnog smjera.

U Zagrebu i okolici očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, posebno u drugom dijelu dana. Jutro može biti maglovito, a najviša dnevna temperatura oko 24 °C.

U noći na nedjelju bit će promjenljivo oblačno, a na istoku i jugu mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, dok ujutro  stiže razvedravanje sa zapada.

Poslijepodne uz umjereni razvoj lokalno je moguć poneki pljusak.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana ponegdje bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 16 °C, na Jadranu od 15 do 19 °C.

Najviša temperatura zraka uglavnom od 23 do 27 °C.

