Kiša, kiša i još kiše: U subotu grmljavinsko nevrijeme, a onda se očekuje malo manje oborina

Jake i neprestane kiše uzrokovale su brojne probleme i poplave diljem Hrvatske. Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), čini se kako se situacija smiruje, no još neko vrijeme će padati kiša.

Kako navode u prognozi za petak, u unutrašnjosti će biti pretežito oblačno i mjestimice će pasti malo kiše. Od sredine dana će se naoblaka smanjiti, no mogući su lokalni pljuskovi.

Foto: screenshot/dhmz

Meteoalarmi na snazi zbog jakog vjetra

- Na Jadranu djelomice, prema jugu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Duž obale slaba i umjerena bura, u početku podno Velebita još i jaka, a u Dalmaciji popodne vjetar s mora. Najviša dnevna temperatura zraka u kopnenim krajevima od 15 do 20, na moru od 20 do 24 °C - navode u prognozi.

Na snazi za petak su žuti i narančasti meteoalarmi, uglavnom na obali, i to zbog vjetra.

Foto: screenshot/dhmz

U subotu pljuskovi, nešto bolje vrijeme tek u nedjelju

Za vikend će i dalje biti promjenjivo i oblačno, dok će na istoku biti sunčanije. DHMZ najavljuje da će i tijekom subote biti mjestimice kiše i pljuskova s grmljavinom, uglavnom u zapadnim kopnenim krajevima, te na sjevernom i srednjem Jadranu.

Foto: screenshot/dhmz

- Vjetar slab i umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu i jugo, a podno Velebita bura može biti i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 20 i 25 °C - prognoza je za subotu. Upaljeni su žuti i narančasti meteoalarmi za Kvarner, dio Istre i Velebit zbog vjetra.

U nedjelju i ponedjeljak se očekuje manje oborina i porast temperature.

Foto: screenshot/dhmz

