Kiša, na Jadranu jako jugo. Na snazi meteoalarm za dio zemlje

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, češća na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Ujutro i dio prijepodneva u unutrašnjosti lokalno magla.

Foto: DHMZ

Vjetar većinom slab, u višem gorju umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo te južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 8 do 12, na moru između 12 i 16 °C.

Za područje Jadrana i Gorskog kotra na snazi je meteoalarm zbog jakih udara juga.

Foto: DHMZ

Prognoza za srijedu

U srijedu oblačno s kišom, mjestimice i obilnom, na Jadranu s promjenjivom naoblakom mjestimice i u obliku lokalno jačih pljuskova ponegdje praćenih grmljavinom. Umjeren južni i jugozapadni vjetar okrenut će popodne na sjeverni i sjeveroistočni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu jako jugo s olujnim udarima i jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana.

Temperatura zraka iznad prosjeka za doba godine, minimalna od 6 do 11, na moru od 10 do 14, a najviša između 8 i 13, na obali i otocima od 13 do 18 °C.

Meteoalarm je upaljen za cijelu Hrvatsku za srijedu.