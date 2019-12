Kiša nije obeshrabrila birače: Izašlo ih čak 100 tisuća više!

Kiša koja lije u cijeloj Hrvatskoj ipak nije obeshrabrila birače koji biraju tko će od 11 kandidata biti predsjednik ili predsjednica Hrvatske. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, do 11.30 sati je glasovalo 552.129 birača. U postotku, to je 15,75 posto od ukupno 3,85 milijuna birača koji imaju pravo glasa na ovim izborima. Od toga je u Hrvatskoj 93.000 birača manje, ali je u u inozemstvu registrirano više birača, ukupno čak 176.843. Pa tako ukupno pravo glasa ima više od 75 tisuća ljudi nego na izborima prije pet godina.

U inozemstvu je glasovalo 11.266 birača. Broj birača koji su danas do 11.30 izašli na izbore je 99.779 birača više nego u prvom krugu predsjedničkih izbora prije pet godina. Tada je do 11.30 sati glasalo 452.350 birača, odnosno 13,2 posto od tadašnjeg broja upisanih birača. Tada smo birali između samo četiri kandidata.



Prije 10 godina, do 11 sati je izašlo na birališta oko 390.000 birača, što je bilo 10,77 posto. Tada je birano između 12 kandidata. Današnja izlaznost je tako rekordna.

U Hrvatskoj je najveći odaziv u Varaždinskoj županiji u kojoj je glasalo 18,76 posto birača, ali to je 26.531 birač. U Zagrebu gdje je odaziv manji, 17,22 posto, glasovalo je čak 106,545 birača. Koprivničko križevačka županija ima odziv od 17,23 posto, što je nešto manje od 16.000 birača.

Najmanji odziv je u Šibensko-kninskoj županiji gdje je na izbore izašlo tek 11.701 birač ili 12,33 posto. Ličko -senjska županija je pak rekorder u malom broju birača jer ih je izašlo tek 6.301, ali to u ukupnom broju birača ove rijetko naseljene županije čini 15,37 posto. U inozemstvu je najviše glasača bilo u Bosni i Hercegovini, izašlo ih je na izbore do 11.30 - 6.211, a slijedi Njemačka s odzivom od 3.425 birača.

Tema: Predsjednički izbori