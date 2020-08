Kiša pokvarila mjere u Sinju: Misa u crkvi, rijetki s maskom

U Sinju je misu malo pokvario pljusak koji je pao baš oko 11 sati, a problem bi moglo biti što tamo tek pokoji vjernik nosi zaštitnu masku. U Aljmašu je nadbiskup Đuro Hranić rekao da nas je 'virus bacio na koljena'

<p>Svetkovina Velike Gospe poručuje da se život ne može u potpunosti ostvariti samo u okrenutosti prema zemlji, već se potpuno ostvarenje i punina ljudskoga života prima kao nagrada ljudske okrenutosti prema Bogu, poručio je u u subotu nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (klubovi su postali nova žarišta):</p><p>Predvodeći misno slavlje u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo nadbiskup Hranić u propovijedi je istaknuo kako se za razumijevanje Marijina uznesenje na nebo moramo usredotočiti na Uskrs, na središnje otajstvo našega spasenja i vjeru u prekogrobnu novost i vječni život, pri čemu je, rekao je, Marija bila najviše uronjena u to otajstvo.</p><p>Upozorio je kako suvremeni čovjek sve više želi biti radikalno neovisan, jer ne želi ovisiti o Bogu, ni o drugim ljudima, ili zakonima prirode, a obveze prema drugima doživljava kao ugrozu vlastite komotnosti. Na taj način, smatra Hranić, "suvremeni čovjek postaje osuđen na ulazak u džunglu tržišnoga natjecanja i prepušten njegovim zakonima".</p><p>- Kada se sve sruši, ostaju samo veze braka, obitelji, prijateljstva. Otkrili smo da smo i kao članovi jednoga naroda vezani nečim što je neraskidivo, ali iznad svega ponovno otkrivamo da smo ovisni o Bogu - istaknuo je Hranić.</p><h2>Velika iluzija tražiti mir i sreću samo u ovozemaljskim okvirima</h2><p>Nadbiskup je podsjetio kako su političari, gospodarstvenici i sindikalni čelnici do nedavno govorili o gospodarskom rastu, povećanju plaća i mirovina, a onda nas je, ustvrdio je, "nevidljivi virus bacio na koljena".</p><p>- Trenutačna pandemija koronavirusa otkrila nam je kako je sve što radimo i u što smo bili pozvani vjerovati nedosljedno i krhko. Znanost nam je pobjedonosno obećavala da možemo sve dalje gurati granice prirode, a onda je došla pandemija, i postali smo ograničeni virusom, o kojem gotovo ništa nismo znali - ocijenio je nadbiskup Hranić.</p><p>Zato, rekao je, Marijino uznesenje na nebo stoga poručuje da prava ljudska veličina nije veličina svemoćnih kraljeva i vlastodržaca, ni neovisnost o drugima, već da se prava veličina nalazi u sposobnosti ljubiti i ostati vjeran, biti u relaciji s drugima, i onda kada to traži žrtvu te odustajanje od svoje komotnosti, te biti u zajedništvu s Bogom. Nadbiskup Hranić istaknuo je kako je velika iluzija tražiti mir i sreću samo u ovozemaljskim okvirima, očekivati njihovu trajnost u nekom zemaljskom raju, kojega čovjek ostvaruje samo svojim naporima.</p><p>- Bez vjere u uskrsnuće svaka je ljudska sreća umanjena činjenicom da jednom mora prestati, a Marijina proslava plod je takve vjere - poručio je nadbiskup Hranić.</p><p>Tijekom dana u Aljmašu će se, uz ostalo, služiti svete mise za stradalnike Domovinskog rata te za mlade bračne parove i njihovu djecu, s blagoslovom djece nakon mise. Upravitelj aljmaškoga svetišta Ante Markić pozvao je sve hodočasnike da na misnim slavljima sudjeluju u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, preporukama nacionalnoga Stožera Civilne zaštite i uputama crkvenih vlasti, jer, kako je rekao, "razboritost nalaže da u okolnostima epidemije koronavirusa budemo pažljivi i odgovorni prema sebi i drugima".</p><h2>U Sinju većina bez maski</h2><p>U Sinj je od jutra stiglo mnogo vjernika kako bi proslavili blagdan Velike Gospe. U gradu vlada velika gužva i tek pokoji vjernik nosi zaštitnu masku.</p><p>POGLEDAJTE GALERIJU IZ SINJA:</p><p>Iako je oko 11 sati počeo jaki pljusak, nadbiskup Marin Barišić počeo je s misom, a brojni vjernici pokušavali su ga čuti dok su se skrivali od kiše.</p><p>- Sliku Čudotvorne Gospe Sinjske, umjesto procesije, iznijet ćemo van na crkveno dvorište. Bit će vam na pogled, ali vas molimo da se ne tiskate oko nje i da je ne dodirujete. Izostat će dakle, vanjska manifestacija, ali neće izostati duh samoga blagdana Velike Gospe. Na sam blagdan Velike Gospe isto tako svete su mise svaki sat (od 4 do 21 sat). Stoga vas molimo da razborito prosudite na koje ćete slavlje svete mise doći. Ako vidite da je dvorište već puno, pođite u grad i popijte kavu gdje cijene nisu višestruko povećane, pa dođite na sljedeću misu. Na samostanskom dvorištu čeka vas oko 600 sjedećih mjesta. Posredstvom video zida misu možete pratiti u crkvi i u klaustru - istaknuo je uoči proslave gvardijan Franjevačkog samostana i svetišta Gospe Sinjske fra Ante Čovo, piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/dalmacija/zagora/velika-gospa-u-doba-korone-u-sinju-vlada-znatno-manji-susur-nego-prethodnih-godina-brojni-vjernici-okupili-se-kako-bi-culi-propovijed-1038359" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>.</p>