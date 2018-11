KKK marširaju ulicama Irske: Mete su im džamije i sinagoge

Ekstremistička američka organizacija Ku Klux Klan, poznata po bijelim kapuljačama, progonu crnaca i paljenju križeva već neko vrijeme aktivna je u Sjevernoj Irskoj, a njihovi sljedbenici su britanski neofašisti. Smjestili su se u trgovačkom gradiću Newtownardsu udaljenom 15-ak kilometara od Belfasta.

Tamošnja lokalna muslimanska zajednica vrlo je uznemirena nesmetanim maršom pripadnika Ku Klux Klana i njihovim aktivnostima. Prošle godine pred Islamskim centrom ostavljeno nekoliko odsječenih krvavih svinjskih glava. Na snimkama sa videonadzora koje su dostavljene policiji vidi kako KKK-ovci u bijelim odorama kojima dominira križ, skandiraju pred Islamskim Centrom. Odjeća im je umazana crvenom bojom koja asocira na krv.

Nedavno su se opet okupili ispred Islamskog centra i fotografirali s križevima u rukama.

I truly despair of the way things are heading.



It's 2018 and we are seeing more and more reports of far right hate crime like this.



This gang dressed as KKk members were seen outside of an Islamic Centre in Northern Ireland this weekend. pic.twitter.com/XXMeVlhOZ2