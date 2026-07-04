Obavijesti

News

KRONIKE POVJESNIČARA

Klasić: Anemična desnica

Piše Hrvoje Klasić,
Čitanje članka: 3 min
Klasić: Anemična desnica
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Slučaj mimohoda u Parizu nije jedini koji pokazuje da desnica ima vrlo tolerantan stav prema ignoriranju, pa čak i omalovažavanju hrvatskih nacionalnih interesa

Kad bi neki strani politolog promatrao političku situaciju u Hrvatskoj, ostao bi prilično zbunjen stavovima koji se u javnosti mogu čuti od “ljevičara”, odnosno “desničara”. Vidljivo je to i na primjeru posljednjeg slučaja (ne)slanja predstavnika Hrvatske vojske na vojnu paradu u Francusku. Da podsjetim, riječ je o tradicionalnome mimohodu u centru Pariza koji se svake godine 14. srpnja održava povodom jednog od najvažnijih francuskih državnih praznika. Na mimohod su ove godine pozvani brojni francuski vojni saveznici, između ostalih i Hrvati. I dok su premijer Plenković i ministar obrane Anušić bez razmišljanja dali zeleno svjetlo pripadnicima HV-a da u hrvatskim uniformama prodefiliraju Elizejskim poljanama, predsjednik Milanović iskoristio je svoje ustavno pravo i zabranio odlazak. Zašto? Između ostalog, zato što su Francuzi prošle godine bili pozvani da kao saveznici sudjeluju na Hrvatima bitnoj vojnoj paradi - povodom 30. godišnjice operacije Oluja, ali se na njoj nisu pojavili. Da stvar po hrvatski nacionalni ponos bude gora, Francuzi će samo mjesec dana kasnije sudjelovati na vojnoj paradi u glavnom gradu Srbije. Dakle, ignoriranje Hrvatske, a iskazivanje poštovanja Srbiji ispostavilo se kao problem za političara koji dolazi s ljevice, ali ne i za one koji dolaze s desnice. Za primijetiti je i vrlo podcjenjivački, bahati odnos premijera, poznatog po tome što zbog “zdravstvenih problema” nije sudjelovao u ratu niti je ikad obukao (hrvatsku) uniformu, prema načelniku Glavnoga stožera OS RH, generalu Hrvatske vojske, dobrovoljcu i zapovjedniku iz Domovinskog rata. Da se prema nekom takvom tako ponašao bilo koji lijevi političar, već bi desnica grmjela o nacionalnoj sramoti i izdaji. A uz političare, vjerojatno bi najglasniji u osudama bili predstavnici braniteljskih udruga. Ovako je, bez ijedne riječi podrške od strane suboraca, jedan ratni heroj pušten na milost i nemilost taštini čovjeka koji je rat gledao samo u kinu.

Nije slučaj mimohoda u Parizu jedini otkad se političke opcije u Hrvatskoj dijele na ljevicu i desnicu da potonji imaju vrlo tolerantan stav prema ignoriranju, pa čak i omalovažavanju hrvatskih nacionalnih interesa. Sjetimo se samo brojnih primjera u kojima su talijanski političari zazivali talijansku Istru i Dalmaciju, a mađarski se naslikavali s obilježjima “Velike Mađarske”, koja uključuje i dijelove hrvatskog teritorija. I u takvim situacijama desnica se najčešće pravila slijepa i gluha, a oni koji su bili najglasniji u osudama talijanskog i mađarskog iredentizma bili su intelektualci i političari s lijeva. Ali zato kad treba kazniti neke marginalce iz Srbije zbog pjevanja neprikladnih pjesama ili neprikladnih tetovaža, tu se odmah staje u zaštitu ustavnog poretka. Kad su Srbi u pitanju, hrvatski ponos odmah proradi. I ne samo ponos, nego i bejzbolske palice.

Da biti desničar ne podrazumijeva zaštitu nacionalnih interesa, odnosno da ljevičari u tome mogu biti puno konkretniji i odlučniji, pokazuju nam i primjeri iz prošlosti. Možda najbolje upravo oni vezani uz pokret koji dobar dio Hrvata danas potpuno iracionalno smatra domoljubnim i državotvornim, odnosno pokret koji isti ti Hrvati još iracionalnije smatraju antihrvatskim. Dakle, čelni ljudi ustaškog pokreta odmah po odlasku u emigraciju 1930-ih počeli su političarima u Mađarskoj i Italiji nuditi teritorijalne ustupke ako ih podrže, a ovi jednoga dana dođu u priliku osnovati nezavisnu hrvatsku državu. To će se i dogoditi u proljeće 1941. godine. Po svim dostupnim dokumentima više je nego jasno da je Ante Pavelić odlučio biti puno šire ruke kad je u pitanju bila predaja Dalmacije nego što su to od njega tražili i očekivali talijanski kralj i fašistički Duce. Kao što čelni ljudi NDH ni trepnuli nisu kad su Mađari rastjerali ustaše iz Međimurja te ga priključili Mađarskoj. S druge strane, tisuće partizana predvođenih Komunističkom partijom izginut će u borbama za oslobođenje Dalmacije i njezino priključenje Hrvatskoj, kao što će isključivo hrabrošću i odlučnošću Josipa Broza Tita i partizana Istra nakon rata postati sastavnim dijelom Hrvatske, a ne Italije. Na isti način, borbenošću i požrtvovnošću partizanskih boraca te spremnošću komunista da obrane nacionalne interese hrvatskog naroda, Međimurcima će 1945. glavni grad postati Zagreb, a ne Budimpešta.

Zato je i normalno da Hrvatska Zakonom o blagdanima i spomendanima obilježava datum “sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom”, kao i datum “donošenja Odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom”, kako bi se svake godine sjećali hrabrih partizanki, partizana, hrvatskih komunista, ljevičara i antifašista koji su omogućili, kako piše u zakonu, “očuvanje jedinstvenosti hrvatskog teritorija”. Normalno je i da kao društvo osudimo partizanske zločine i poslijeratna masovna ubojstva pristaša i simpatizera ustaškog pokreta i NDH. Ali nije normalno da se istih, po spomenutom zakonu, itko u Hrvatskoj prisjeća kao “žrtava za slobodu i državnu nezavisnost”. Posebno ne oni koji žive u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Istri i Međimurju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Provjerite Eurojackpot rezulate, dva igrača osvojila 868.000 €
JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezulate, dva igrača osvojila 868.000 €

Među hrvatskim igračima zabilježen je jedan vrijedan pogodak u kategoriji 4+2, koji donosi 3.845,10 eura. Osim toga, ostvareno je još više manjih dobitaka
"Pomozite nam, na rubu smo izdržljivosti, sustav nam mora pomoći kad trebamo bolovanje"
MAJKE OČAJNE:

"Pomozite nam, na rubu smo izdržljivosti, sustav nam mora pomoći kad trebamo bolovanje"

Roditelji-njegovatelji bolesne djece mogu na bolovanje samo na papiru jer sustav s njihovom djecom nema kud. Marica Đogaš Mikulić je došla do ruba izdržljivosti, apelira na institucije
VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sve je puno stakla i dijelova auta
STRAVA

VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sve je puno stakla i dijelova auta

ZAGREB - Sudarili su se automobili na raskrižju Branimirove ulice i ulice Donje Svetice, potvrdila nam je zagrebačka policija. Iz policije dodaju kako je na intervenciju izašla Hitna pomoć te vatrogasci te da se utvrđuju okolnosti nesreće. Naši čitatelji poslali su nam snimke i fotografije nesreće. Na raskrižju je sve puno stakla i dijelova auta.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026