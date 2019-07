Klemmu su potvrdili presudu: Mora u zatvor na godinu dana!

Podsjećamo, Josipa Klemma teretilo se da je od veljače 2005. do ožujka 2007. osmislio način na koji će iz svoje tvrtke 'neosnovano obavljati isplate u svoju korist' pa je 'nalagao neosnovana plaćanja sa žiro-računa' na račune drugih tvrtki koje su mu, prema ranijem dogovoru, izdavala račune za neobavljene usluge.

Klemm je drugim trgovačkim društvima pribavio materijalnu korist u iznosu od 2,967 milijuna kuna, koje je izvlačio iz svoje tvrtke. Izdavao je račune ali nije bilo dokaza da su ti poslovi napravljeni.Ta su društva u međuvremenu brisana iz sudskog registra, tako da se ne zna gdje je novac završio.

Istraga navodnih Klemmovih 'financijskih malverzacija' pokrenuta je još 2014. no on tada nije uhićen jer je u tužiteljstvu iznio tzv. aktivnu obranu, tvrdeći da se može osjećati krivim ako je svoju tvrtku oštetio neznanjem, ali da nikada ne bi oštetio državu.

- Sjetite se samo početka optužnice. Prije tri godine trebalo je mene etiketirati kao branitelja koji je oštetio hrvatsku državu, a sada je ispalo da sam oštetio svoju tvrtku - rekao je Klemm 6. srpnja 2017. nakon nepravomoćne presude.

Za to kazneno djelo zakonom je predviđena kazna od jedne do deset godina, no sud mu je izrekao minimalnu kaznu.Kako je rekla sutkinja Maja Štampar Stipić, otegotnih okolnosti nije bilo, a imao je čitav niz olakotnih okolnosti, kao što su neosuđivanost, činjenica da je riječ o uglednom poslovnom čovjeku koja zapošljava 1300 ljudi, sudioniku Domovinskog rata, obiteljskom čovjeku, ocu troje djece...