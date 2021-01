Bivši predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata i vlasnik zaštitarske tvrtke Klemm Security, Josip Klemm, neće se dugo zadržati u zagrebačkom zatvoru.

Nakon što je u utorak završio iza rešetaka, stavili su ga, slijedeći protokol o postupanju zbog pandemije korone, samog u ćeliju. U njoj će provesti nekoliko dana dok ne utvrde je li bolestan ili nije, a onda će ga prebaciti u ćeliju koju će dijeliti s drugim zatvorenicima u odjelu u kojem je Centar za dijagnostiku.

Ondje će liječnici i psiholozi tijekom najviše mjesec dana utvrditi njegovo psihofizičko stanje i odlučiti u koji će ga zatvor ili kaznionicu poslati na izvršenje kazne.

Klemm je, podsjećamo, pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog izvlačenja novca iz svoje zaštitarske tvrtke od 2005. do 2007. godine. Osuđenici za gospodarski kriminal i s malim kaznama u pravilu idu u kaznionice poluotvorenog tipa, a ne u Glinu ili Lepoglavu. Tako da će Klemm vjerojatno najkasnije početkom ožujka već otići iz Remetinca. Također, nakon što odsluži pola kazne, može tražiti da ga puste na uvjetnu slobodu.

Klemm je, podsjećamo, pravomoćno osuđen još 2019. godine, no do sada je četiri puta uspješno odgodio odlazak na izdržavanje kazne. Zadnju molbu za odgodu odlaska na odsluženje kazne zatvora podnio je 22. prosinca 2020. godine, no sutkinja izvršenja kazne zatvora odbila mu je molbu, a njezinu odluku potvrdilo je i izvanraspravno vijeće.

Tad je određeno da se Josip Klemm mora javiti u Remetinec 26. siječnja.