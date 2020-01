'Klimatske promjene dostigle su granice gdje nema povratka'

'Apel za sustavnu klimatsku akciju', koji je potpisalo više od 540 hrvatskih znanstvenika i znanstvenica predali su u utorak Vladi, Saboru, Uredu predsjednika i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

- Svi grafovi koje dobivamo mjerenjima pokazuju da smo se približili opasnoj granici klimatskih promjena, kada više neće biti moguć povratak - rekao je Nikola Biliškov s Instituta Ruđer Bošković na konferenciji za novinare ispred Banskih dvora.

- Znanstvena istraživanja pokazuju da je ljudski utjecaj dominantan faktor koji je doveo do aktualnih klimatskih promjena. Te znanstvene činjenice jasno upućuju na vrlo ambicioznu akciju na globalnoj razini, s konkretnim ciljevima: emisije ugljikovog dioksida moraju biti radikalno srezane kako bi već tokom ove godine dosegle svoj vrhunac, da bi se zatim smanjile za 45 posto do 2030., dok bi se do 2050. emisije trebale potpuno ukinuti - pojasnio je Biliškov i nadodao da su u apelu 11 zahtjeva.

- Zahtijevamo hitno proglašenje klimatskog izvanrednog stanja na razini Hrvatske, uključenje znanstvenika svih profila u procese donošenja politika vezanih za klimatsku krizu, rad na sustavnom i aktivnom podizanju svijesti opće javnosti o klimatskoj krizi, što uključuje i razvoj obrazovnih tema iz područja održivog razvoja koji trebaju biti implementirani u školske kurikulume - rekao je Biliškov i nastavio:

- Također, tražimo hitnu implementaciju programa sustavne tranzicije prema održivoj energetici s konačnim ciljem potpunog obustavljanja projekata ekstrakcije i eksploatacije fosilnih goriva, prepoznavanje i poticanje niskougljičnih zanimanja i životnih stilova te prateće infrastrukture te poticanje lokalne proizvodnje, distribucije i trgovine koja ne uključuje transport proizvoda iz udaljenih zemalja.

Znanstvenici ističu da je za održivo društvo potrebno djelovanje cijelog čovječanstva, pa čak i onih najmanjih.

- To je zahtjev koji isključuje lažne alibije tzv. malih zemalja. To je zahtjev koji podrazumijeva zajedničko, sinergijsko djelovanje svih ljudskih djelatnosti - kazao je Biliškov.

Jelena Puđak s Instituta Ivo Pilar dodala je da je to zahtjev koji isključuje bilo kakvu diskriminaciju te poziva na solidarnost među generacijama, rasama, vjerama, državama, svim mogućim opredjeljenjima, kao i solidarnost spram drugih živih bića.

- Znanstvenici su na raspolaganju svim institucijama u suočavanju s izazovima klimatskog izvanrednog stanja - rekla je Puđak.

Tema: Hrvatska