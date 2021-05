Na klinici za tumore u ponedjeljak se nitko od radiologa nije pojavio na poslu. Došao je samo šef radiologije, kojemu je pozlilo nakon što je vidio da nema nikog tko može odrađivati posao, pa je morala intervenirati i hitna služba.

Potvrdio nam je to predstojnik Klinike za tumore prof.dr. Ivan Milas, rekavši da je nakon svega predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, prof.dr. Dijana Zadravec, došla na Kliniku za tumore s dva specijalista i dva specijalizanta iz Vinogradske. Tako su, kaže prof.dr. Milas, nekako skrpali dan. Jednu operaciju su morali pomaknuti, ali su je na kraju ipak uspjeli odraditi. Većinu dijagnostičkih pretraga su obavili, no neke su ipak morali odgoditi. Jedna im je radiologinja već dulje na bolovanju, drugoj je trenutačno dijete bolesno, a u proteklih nekoliko tjedana čak su tri radiologa dala otkaze. Razlog za to su problemi s prof.dr. Zadravec i njezin loš odnos prema djelatnicima klinike kojoj je na čelu.

- Mi ne živimo za danas. Naši pacijenti trebaju nas svakodnevno, no sada smo u situaciji da funkcioniramo od dana do dana, ne znamo što će biti sutra niti kako će se situacija trajno riješiti – rekao je prof.dr. Ivan Milas.

A situaciju je obećala riješiti upravo prof.dr. Zadravec zbog koje su problemi i nastali. Ravnatelju KBC-a Sestre milosrdnice (pod koji spada Klinika za tumore), prof.dr. Mariu Zovaku, poslala je službeni mail u kojem je jamčila da će sve biti riješeno, da niti jedan pacijent neće trpjeti te da će u ponedjeljak na Klinici za tumore raditi sedam radiologa s njom na čelu. No došla je tamo s njih tek četiri, od kojih su dva specijalizanta, i to nakon što se ispostavilo da na radiologiji Klinike za tumore nema nikoga, i nakon što je šefu radiologa pozlilo. Svima je jasno da to nema blage veze s trajnim rješenjem, i da prof.dr. Zadravec načinom na koji (ne) obavlja posao ugrožava funkcioniranje bolnice i živote pacijenata. Prof.dr. Milas također nam je rekao da je on već pokušao s prof.dr. Zadravec riješiti problem, ali ga je, što bi se u narodu reklo, hladno otpilila rekavši mu da se ne miješa u njezinu nadležnost. Dijana Zadravec inače je poznata kao miljenica premijera Plenkovića, a javnost ju je najbolje upoznala nakon što se fizički i verbalno sukobila s djelatnicom za nabavu iz uprave bolnice u Vinogradskoj. Prije nekoliko godina, kada je Plenković postao premijer, iz posvemašnje je anonimnosti iskočila u prvi plan s ambicijom da bude ministrica zdravstva. To je ipak bio preveliki zalogaj, pa je kao utješnu nagradu dobila mjesto zamjenice ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice. S tog je mjesta smijenjena nakon sukoba u bolnici.