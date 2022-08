Klinike za pobačaje na Floridi preplavljene, dok se u okolnim državama mnoge već zatvaraju

Doktorica D. nikada nije imala toliko posla. Klinika za pobačaje u Jacksonvilleu na Floridi preplavljena je pacijenticama iz susjednih država koje su uvele nova ograničenja od povijesne presude Vrhovnog suda SAD-a u lipnju.

- Prije sam uobičajeno primala oko 25 pacijentica dnevno, a sada ih vidim oko 45 - rekla je liječnica. 'Postoji tolika potražnja.'

Tražila je da se njezino ime ne otkrije zbog ponekad nasilnog protivljenja poslu koji obavlja - mnogi pružatelji usluga pobačaja primili su prijetnje smrću.

Dok je Florida ograničila mogućnost pobačaja koji se sada može obaviti do 15. tjedna trudnoće, prije je bio 24. tjedan, državni zakoni još uvijek su među najliberalnijima na jugoistoku Sjedinjenih Država.

Druge republikanske države u tom području, uključujući Louisianu, Mississippi, Alabamu i Georgiju, gotovo su u potpunosti zabranile pobačaje ili ograničile pravo na prvih šest tjedana trudnoće, iskoristivši zapanjujući preokret Vrhovnog suda o pravu na pobačaj u cijeloj zemlji.

Od tada su brojne žene otputovale na Floridu u klinike poput one u kojoj radi dr. D, a koja je u vlasništvu Planned Parenthooda, najvećeg američkog pružatelja reproduktivnih usluga.

- Trenutačno smo u teškoj situaciji - rekla je Laura Goodhue, izvršna direktorica podružnica Floridskog saveza planiranog roditeljstva. 'Nazvala bih to javnozdravstvenim hitnim slučajem.'

Klinike za planirano roditeljstvo na Floridi otvorile su svoja vrata vikendom i produžile radno vrijeme, s 12-satnim radnim danom u nekim klinikama, kako bi se nosile s priljevom pacijenata, većinom iz Georgije, Alabame ili Teksasa.

Organizacija nastoji zaposliti dodatnih devet liječnika, neki od njih dolaze nekoliko dana u tjednu iz susjednih država gdje više ne mogu raditi, rekla je Goodhue.

U kuhinji klinike u Jacksonvilleu, doktorica D. pravi kratku pauzu između pacijenata. Kaže da joj rad omogućuje da iz prve ruke svjedoči posljedicama restriktivnih zakona u obližnjim državama.

- Vrlo je obeshrabrujuće vidjeti sve ovo - rekla je 33-godišnja liječnica.

Nove prepreke, nove zabrane

Pacijentice iz drugih država moraju uzeti nekoliko dana odsustva s posla kada dođu na Floridu radi pobačaja. Novi zakon države zahtijeva od njih da imaju dva termina, u razmaku od najmanje 24 sata, prije podvrgavanja zahvatu, objasnila je liječnica.

Tome se pridodaju troškovi puta i smještaja, a u mnogim slučajevima i traženje nekoga tko će čuvati njihovu djecu.

Povrh tih prepreka je nova zabrana pobačaja nakon 15 tjedana.

- Nažalost, ako do trenutka kada dođu ovdje i mi napravimo ultrazvuk i vidimo da imaju više od 15 tjedana, onda im ne možemo pomoći ovdje i moramo im dati sredstva da odu u druge države - rekla je liječnica.

'A to im samo produžuje putovanje.'

Nekih 450 kilometara južno od Jacksonvillea, u klinici za planirano roditeljstvo u West Palm Beachu, Jasmine s Floride se sprema kirurški pobaciti.

Jasmine, što nije pravo ime 23-godišnjakinje, zatrudnjela je nakon što je puknuo kondom muškarca s kojim se zabavljala tri mjeseca. Naručila je pilulu za jutro poslije, ali je stigla prekasno.

Jasmine se premišljala, ali je konačno odlučila pobaciti kako bi završila studij.

- Znam da je to najbolje za mene, iako je to teška odluka - rekla je. 'Jedna noć pogreške ne mora dovesti do trajne promjene života.'

Kao stanovnica Floride, Jasmine je rekla da ne može zamisliti teško iskustvo onih koji moraju putovati iz druge države na pobačaj.

Ali rekla je da su presuda Vrhovnog suda i gomila zakonskih promjena donesenih od tada donijeli neizreciv stres.

- Na Floridi imate do 15 tjedana i to se moglo promijeniti u bilo kojem trenutku, kao u drugim državama - rekla je.

