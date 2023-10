Ključni član švercera droge je nudio sto tisuća eura i putovnicu umjesto zatvora. Nije mu prošlo

Ukupno je desetak osumnjičenih za sudjelovanje u međunarodnoj kriminalnoj skupini za šverc stotina kilograma narkotika uhićeno na splitskom području te je ispitivanje trajalo veći dio četvrtka, dok bi u večernjim satima istražni suci trebali odlučiti o (očekivanim) zahtjevima za određivanje istražnog zatvora. Riječ je o velikoj akciji u kojoj sudjeluje splitski USKOK te njemačko tužiteljstvo i policija Frankfurta na Majni pa su i tamo uhićene brojne osobe iz krim miljea različitih nacionalnosti. Splitski dio ove 'hobotnice' činilo je 19 osumnjičenih, no dobar dio nije dostupan hrvatskom ni europskom pravosuđu, neki su na brodovima kao članovi posade, a neki su već neko vrijeme u bijegu.

U Turskoj se, navodno, više od pola godine skriva Nenad Petrak, zagrebački poduzetnik s vezama na splitskim ulicama, koji je tražen zbog sudjelovanja u pokušaju ubojstva Josipa Čubelića sredinom travnja ove godine. Upravo je Petrak prokazan u ovoj akciji USKOK-a kao čelni čovjek zločinačke organizacije koji je ustrojio ostale na raznim 'poslovima'. Na vrhu kriminalne piramide su bivši kickboksač Ante Varnica te Jerko Radić, obojica iza rešetaka još od lipnja ove godine. U zatvoru su završili također zbog slučaja na Skalicama, gdje je Čuba u pola bijela dana preživio atentat, metak iz pištolja kalibra 9 mm pogodio ga je u potkoljenicu, a policija je odmah otkrila da su wannabe egzekutori pobjegli u Mercedesu S500 stranih registracija. To su bili Petrak, Varnica i Radić, a s njima je bio i 24-godišnji Jerkov nećak, Alen Radić. Upravo je mladić prvi uhićen, praktički odmah nakon zločina, te je priznao da je pucao u Čubelića. No, očevid i materijalni dokazi ne sugeriraju tako nešto pa ostaje vidjeti kako će se slučaj rasplesti – u svakom slučaju, dva mjeseca kasnije Varnica i Radić stariji sami su se predali i od tada su u zatvoru.

Iako se govori o tonama raznih vrsta droge, od kokaina preko marihuane do hašiša, kod članova bande do sada nije pronađene neka spomena vrijedna količina narkotika. Sve stotine kilograma koje su prošvercane iz Južne Amerike u Europu postoje samo u komunikaciji članova bande, komunikaciji koja je uspješno dekriptirana. Pored Petraka, drugi čovjek po hijerarhiji je prema USKOK-u bio Tomislav Malenica, lik kojeg je splitska javnost detaljnije upoznala na suđenju u jednom drugom slučaju, u postupku protiv zločinačke organizacije Điđija Deana Majstorovića. Članovi te bande su zbog šverca droge te raznih drugih nedjela ukupno dobili 39 godina zatvora pred splitskim sudom, no ta presuda je 'pala' te je u tijeku novo suđenje. Zanimljivo je da su, po jednoj točki USKOK-ove optužnice, Điđi i ostali planirali ubiti Malenicu – čak su odlazili u izviđanje njegovog stana u Splitu, znali su gdje parkira Lamborghinija kada iz Njemačke dolazi u Split, angažirali su i 'killera' kako bi likvidirali suparnika. Jer, Điđi je ostao dužan 270 tisuća eura Malenici za pošiljku droge, barem je tako konstatirano u optužnici. Naravno, pred sudom su svi negirali bilo kakvu povezanost, posebno vezano za drogu... Malenica je naglasio da se on 'bavi nekretninama, ne prodaje ćevape', aludiravši na obranu optuženog u tom predmetu.

Čini se da je njegovo bavljenje nekretninama, po najnovije razvoju događaja, bio praktični paravan, jer su određene količine narkotika pronađene u stanovima po Njemačkoj. Zanimljivo je i da je Malenica uhićen na splitskom aerodromu, po europskom uhidbenom nalogu, upravo dok je čekao let za Njemačku. Istražni zatvor je pokušao zamijeniti s tri mjere opreza – a ponudio je sto tisuća eura, predaju putovnice te obećao da će se javljati policiji svaki tjedan – no uzalud. Ostao je na Bilicama, istražni suci su bili preoprezni.

A upravo Bilice, odnosno splitski zatvor i cijela Uprava za zatvorski sustav će se naći u određenim problemima idućih dana. Moraju naime rasporediti pritvorenike po zatvorima diljem Hrvatske kako ne bi međusobno došli u kontakt te se dogovarali o obrani, ali i kako bi izbjegli sukobe sa suprotstavljenim bandama, prvenstveno onoj Điđijevoj...