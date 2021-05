Mi ne mamimo pedofile. Vodimo profile bez ikakve golotinje i fotografija koje bi nekog mogle privući. Nama se ti predatori prvi javljaju i kad oni pokrenu razgovor, upadaju u našu klopku.

Opisao je tako ukratko jedan član virtualne aktivističke grupe ‘Stop pedofiliji’ njihovu borbu protiv internetskih predatora. Njihova posljednja prijava bila je protiv muškarca s područja Dalmacije koji je mislio da se dopisuje s djevojčicom od 12 godina. Slao joj je svoje fotografije u boksericama, pa čak i svog spolnog organa. Ispitivao ju je što oblači, nije ga zanimalo što ga ‘ona’ odbija.

- Već si ti velika - napisao joj je samouvjereni predator. Cijela prepiska je, prije nego što je stigla u medije, prijavljena policiji. Oni još nisu kazneno prijavili muškarca već je sve prvo poslano Državnom odvjetništvu na procjenu ima li tu osnova za daljnji progon.

- Teško je tu utvrditi kazneno djelo jer i dalje ima puno nepoznanica. Možda je on znao da je u pitanju punoljetna osoba, može svašta reći taj prozvani muškarac. No takva prijava svakako može biti osnova da policija zatraži nalog i pregledaju mu računalo. Možda je tu bilo još nekih aktivnosti - kaže nam iskusni kazneni odvjetnik Branko Šerić. Dodaje kako Francuzi takve koji mame nazivaju agentima provokatorima te kako i iz tih slučajeva može doći do ozbiljne istrage.

Od Ljubljane do Skoplja

Iz grupe, koja je objavila prepisku, kažu kako su ljudi iz sustava sigurnosti pregledali njihove profile te da su dobro upoznati s njihovim aktivnostima.

- Mi radimo već osam godina i to na području od Ljubljane do Skoplja. Zasad su se najažurnijima po prijavama pokazale Republika Srpska i Crna Gora. Imamo dobru suradnju i s hrvatskim MUP-om, no zapravo sve na kraju ovisi o policijskoj upravi - kažu lovci na pedofile.

Dodaju da im prijavljuju sve neformalnim kanalima i da je do sada 80 posto prijava rezultiralo uhićenjima. Njima je uzor američka policija, odnosno model rada kakav ima FBI. Po njihovom zakonu dovoljno je dokazati namjeru pedofila.

Žele se naći na ulici

- Od policije na kraju ovisi što će se pronaći kod prijavljenog čovjeka. Je li on pričao s nekim drugim maloljetnicima ili je možda imao kontakt s nekima. Djeca zapravo i ne znaju s kim se dopisuju. Ako im slučajno, na njihovo traženje, pošalju neku fotografiju, tu je igra gotova. Game Over. Djeca se time ucjenjuju, sramote i pitanje je zapravo koliko takve djece ima - kažu lovci. Razotkrivanje namjera takvog čovjeka može trajati od nekoliko sati pa sve do pola godine. Sve ovisi o tome koliko je lukav, strpljiv i što sve želi postići. Najteže je, kažu, s onima koji pokazuju da bi se družili. Puno ispituju o školi, roditeljima, braći i sestrama. Zanima ih sve o životu djeteta i rade to mjesecima kako bi zadobili povjerenje. Takvi se najčešće žele s djecom naći u stvarnom svijetu.

- Mi ih ne nalazimo ciljano jer naši profili na društvenim mrežama postoje već godinama. Mi imamo prijatelje, u grupama smo i objavljujemo ono što bi djeca objavljivala. Oni nalaze nas preko prijatelja, posjećuju grupe za mlade. To želimo naglasiti - mi ne mamimo njih, već su oni ti koji ‘žele’ nas - pojašnjavaju svoj model rada.

Na meti oni s 'titulama'

Ako neki slučaj ne rezultira prijavom za predatora, lovci kažu da to ne predstavlja poraz. Smatraju da je dobro što su javno razotkrili nečije namjere, ali prije svega upozorili roditelje na takve predatore. Žele im dati do znanja da čuvaju svoju djecu i prate s kim se druže na društvenim mrežama. U zamku pedofila mogu upasti svaki dan.

- Mi i dalje radimo na slučajevima, a među njima su mnogi ljudi s ‘titulama’. Kad ih razotkrijemo, vjerujemo da će to snažno odjeknuti - kažu u grupi.