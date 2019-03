KNAPANJE - zona za slobodnu kreaciju i izražavanje

Knapanje je zamišljeno kao prostor za druženje i prezentiranje vlastitog stvaralaštva i pozitivnih praksi u matičnim ustanovama svih zainteresiranih studenata Muzičkih akademija i Glazbenih odsjeka Umjetničkih akademija u Hrvatskoj i šire. Platforma će obuhvatiti gotovo sto studenta iz Hrvatske te dvadeset studenata iz Sarajeva.

Raznolik program Knapanja predstavljat će zonu za slobodno stvaranje, učenje i međusobno upoznavanje mladih glazbenika, a time i kvalitetnu podlogu za razvoj budućih profesionalnih suradnji te jačanje zajedničkih interesa i edukacije u polju suvremenog glazbenog stvaralaštva. Sudjeluju studenti Muzičkih akademija i Glazbenih odsjeka Umjetničkih akademija u Hrvatskoj: Muzička akademija Zagreb, Akademija za umjetnost i kulturu Osijek, Muzička akademija u Puli, Umjetnička akademija u Splitu i studenti ostalih umjetničkih akademija: Akademija dramske umjetnosti, Zagreb te Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb.

Koncertno otvorenje Knapanja će biti u petak 5. travnja u 20 sati, a Ivan Fedele će ranije istoga dana, od 17 do 19 sati održati predavanje na temu "Uobličavanje zvuka: četrdesetogodišnje putovanje po zagonetnom i očaravajućem svijetu formi", koje će se održati i dan kasnije od 10 do 12 sati. Izložbeni gamelan, skup specifičnih bakrenih udaraljki tipa gonga koji je tipičan za klasičnu glazbu otoka Jave i Balija moći će se isprobati i zasvirati, a prezentirat će ga studentica Julija Novosel 6. travnja od 11 do 18 sati. Istoga dana će biti i radionica pod vodstvom Ivane Bandalo i Denija Pjanića na temu "Improvizacije za instrumentaliste" s početkom u 15:15 sati. Speed dating sa skladateljem Eivindom Bueneom na temu "problematika skladanja za pojedine instrumente" također će se održati u subotu 6. travnja od 17:30 sati. Okrugli stol s instrumentalistima na temu "Glazba, društvo, sada. Što je suvremena glazba tebi?" održat će se u nedjelju 7. travnja u 10 sati, a moderator je Ivan Violić. Knapanje se zatvara glazbenom predstavom "TENZIJE ilitiga pomirba akademaca" 7. travnja u 20:00.

Tema: Promo sadržaj