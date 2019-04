Knjige iz sinagoge završile na ulici, sad se prodaju na 'placu'

Dio je spašen zahvaljujući pametnim ljudima, ali nemam ni financijskih ni drugih kapaciteta da bih pokušala otkupiti ono što je netko bacio na cestu, kazala nam je Julija Koš, predsjednica Židovskog obrazovnog informacijskog centra Hatikva i voditeljica knjižnice Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Zagrebu.

Riječ je o knjigama iz sinagoge u Dubrovniku koje su nekim čudom završile na ulici prije desetak dana. Navodno ih je, onako bačene, odnio smetlar, a anonimni Dubrovčanin podigao buru zbog kulturocida i preko e-maila uzbunio židovsku javnost.

Naveo je da su knjige izbačene iz sinagoge jer se prizemlje preuređuje u poslovni prostor te da se preprodaju po buvljacima, antikvarijatima i na tržnici.

- Od silnih užasa u Hrvatskoj, ovo je, izgleda još jedan. Pogodilo me u srce, ali nije me začudilo jer oni nemaju židovskog identiteta i nije im stalo. Ne bi ni trebali biti Židovska općina jer nemaju 10 muškaraca starijih od 13 godina, kako se traži. Ja to tumačim tako da im je bilo dosta starih papirušina pa su ih izbacili na ulicu po starom dubrovačkom običaju iz Srednjeg vijeka, da ih pokupi "škovacin", što se vjerojatno i dogodilo. Sad se te vjerske knjige na hebrejskom mogu naći po štandovima i antikvarijatima i to okrenute naopako. Jedan je rukopisni dokumnet napisan latinično hebrejski. U Dubrovniku postoji i Hrvatski državni arhiv koji se nije uznemirio zbog toga niti pokušao tu građu arhivirati ili uz malu pomoć policije možda oduzeti te vrijedne knjige - kazala nam je Julija Koš te dodala da je tu riječ je o gubitku memorije zbog koje može doći i do gubitka identiteta, "tipičan odraz Hrvatske i unutržidovske situacije u Hrvatskoj".

Kontaktirali smo i Dubrovačku sinagogu, no nije bilo odgovora.

