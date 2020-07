Dalija Orešković: Mi smo mirni, ali birači se boje promjena...

<p>Prema prvim izlaznim anketama objavljenima u 19h, koalicija koju čine Stranka s imenom i prezimenom te stranke Pametno i Fokus ima tri zastupnička mandata. Prema preliminarnim rezultatima DIP-a u 21h, koji su napravljeni na vrlo malom uzorku, koalicija dobiva jedan mandat u Saboru. </p><h2>Pratite emisiju Izbori 2020 - Izborna noć na 24sata</h2><p><strong>21:05</strong> - Iz koalicije nisu željeli komentirati prve, nepotpune rezultate DIP-a prema kojima 'uzimaju' jedan mandat. Kažu tek da još ništa nije gotovo. </p><p><strong>19:17 - Izjava Dalije Orešković nakon izlaznih anketa u 19h:</strong></p><p>- Naravno da smo zadovoljni s izlaznim anketama, ali ovo su samo izlazne ankete. Potrebno je pričekati konačne rezultate. Ovo je za nas dobar rezultat. Imali smo vrlo kratku kampanju jer smo koaliciju formirali dva dana prije predaja lista. Mi smo jedini nametnuli prave teme: reformu čitave države, preustroj, sve ono o čemu će biti bitno govoriti u jednom turbulentnom razdoblju, kako politički tako i gospodarski.</p><p>- Mi smo mirni, napravili smo što smo mogli. Važno je ponoviti da se formirao jedan politički centar kakvog na našoj političkoj sceni nije bilo desetljećima. </p><p>- Ako se izlazne ankete potvrde u prave mandate, to je dobra vijest za sve naše građane jer će napokon u našem Saboru, takav kakav je, biti jedan čvrst i stabilan megafon koji će progovarati o istini bez imalo uljepšavanja. </p><p>- Inzistiramo na reformama, mi želimo Hrvatsku 2.0, smatramo da nikakve površne priče našim građanima ne mogu donijeti išta dobrog. Hrvatske je dovoljno potonula i vremena za novo propadanje više nema. </p><p>Što se tiče izlaznih anketa prema kojima se HDZ nadmoćno ispred Restart koalicije, Dalija Orešković kaže da bi za sve nas bilo bolje da su rezultati - drugačiji. No, kaže, treba objektivno sazgledati okolnosti pod kojima su se provodili ovi izbori. </p><p>- Prema anketama, birači su svjesni problema i nužnosti promjene, no s druge strane, prema ovim izlasnim anketama, birači se promjene očito boje. </p>