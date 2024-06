Koalicijski sporazum kriju kao zmija noge: Vlada HDZ-a i DP-a i dalje taji što su dogovorili

Prisežu na transparentnost, a koalicijski sporazum proglasili su tajnim premda on to po svojoj naravi nikako ne može biti. Kako građani mogu pristati na to da vlast obnaša savez HDZ-a i DP-a čiji je dogovor sakriven od očiju javnosti? Zašto ga kriju? Tko se boji objave elemenata koalicijskog ugovora? Kad su prije tri godine Nijemci dogovorili "semafor koaliciju", ključni elementi sporazuma odmah su prezentirani javnosti. Njihov koalicijski ugovor, pod nazivom "Odvažiti se na napredak", na gotovo 160 stranica sadržavao je smjernice buduće vlade kojoj je cilj, kako je navedeno, "obnova cjelokupnog društva". Ciljevi su bili opširni kao telefonski imenik, precizni kao matematička formula. Nijemci znaju da troše javni novac, pa javnosti polažu račune.

