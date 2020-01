'Kobe je imao psa s kojim je pričao samo na hrvatskom!'

Kobe Bryant bio je košarkaški genij, čudesni fajter, čarobnjak pod obručima i rođeni pobjednik. Kako mu je otac košarku igrao u Italiji, Kobe je tečno govorio talijanski (zapravo bolje nego engleski, do 12-13 godine).

Velemajstor čiju pogibiju oplakuje svijet imao je i neobičan talent za jezike. Jako je dobro govorio španjolski, izvrsno se služio francuskim, a veličanstvena i duga era u Lakersima donijela mu je stotine suigrača među kojima i dva srpska.

Kobe je u LA-ju igrao sa Vladom Divcem i Sašom Vujačićem, a što su ga naučili bilo je jasno kada je između dva slobodna bacanja na utakmici sa Celticsima nekome savršeno tečnim izgovorom poručio: 'Puši k**ac'.

Luka Dončić nedavno se šokirao kada ga je Bryant iz prvog reda do parketa zasuo sa malo 'trash-talka' na slovenskom, a kondicijski trener Mike Procopio otkriva kako je Kobe žestoko psovao i na španjolskom te da je... Koristio i hrvatski.

Mike Procopio bio je Kobejev osobni trener za video analizu, a za The Athletic je otkrio mnoge zanimljivosti o njemu. Mamba je bio jako poseban košarkaš, ali i jako poseban čovjek koji je uvijek težio savršenstvu. Jednom je slomio desnu ruku, no njegova volja nije mu dala mira. Ustao se iz kreveta, otišao u dvoranu odjeven u pidžamu i šutirao s lijevom rukom. Sve to pokazuje koliko je bio poseban i unikatan.

Bio je drugačiji. Bio je na potpuno drugačijoj razini od ostalih. Uostalom, to je on. Ali vratimo se na njegovu strast za jezicima.

Naš je jezik veliki atleta govorio u zaista posebnoj komunikaciji. Kada je izdavao zapovijedi svojem njemačkom ovčaru kojeg je kupio od američke Savezne uprave za borbu protiv narkotika, odnosno DEA-e.

Nakon jednog treninga pozvao je Procopija u svoju kući kako bi mu pokazao da zna svirati piano. Dok je svirao, Procopio je skužio da je njegov njemački ovčar užasno uplašen. Pa se zapitao: Kobe, što se događa s njim?

Pas je bio strahovito plašljiv, ali bi na jednu Bryantovu naredbu skočio i stavio 'žrtvi' očnjake na vrat.

- Neće stisnuti. Osim ako mu ne kažem još jednu riječ na hrvatskom - smijao se Kobe, tvrdi Procopio i dodao kako je pas slušao samo naredbe na hrvatskom.

- Ti si s*eban, čovječe - odgovorio mu je trener koji je bio u šoku.

- Al' to već ne znam haha - rekao mu je jedinstveni Mamba.

