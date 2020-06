Kobna nedjelja: 'Na istome mjestu je poginuo moj sin (3)'

Ova je nedjelja odnijela nekoliko života na hrvatskim cestama, a sve su nesreće uzrokovali pijani vozači. Ozlijeđen je traktorist u Slatini, a po jedan poginuli su u Istri i Osijeku

<p>Možete misliti koliko je bio snažan udar kad su gotovo svi istrčali iz kuća. Moji su sin, snaha i djeca samo nekoliko minuta ranije uvezli auto u dvorište. Ne smijem ni pomisliti što se moglo dogoditi, rekla je <strong>Marija Zagorac</strong>, žena koja je još pod dojmom sudara u Kozicama kraj Slatine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nesreća na istarskom ipsilonu</strong></p><p>Ondje je u subotu oko 21 sat pijani vozač (43) VW Touarega naletio na traktorista Damira I. (55). Stroj se od udarca prepolovio. Na istome mjestu 70-ih godina poginuo je Marijin sin (3), kojega je udario autobus njemačkih tablica.</p><p>- Obula sam jednu tenisicu, a drugu sam držala u ruci. Vidjela sam Damira, vozača traktora, kako krvari. Krv mu je tekla niz leđa. U tom trenutku iz kolone automobila izašla je jedna žena i rekla da je medicinska sestra. Ona se odmah pobrinula za našeg poznanika, a mi ostali smo pozvali Hitnu pomoć i policiju - priča Marija. </p><p>Posjeli su ga, a on se žalio kako ga bole leđa. Iz razgovora su doznali da se vraćao iz polja, gdje je kultivirao kukuruz. Za traktor je bio prikvačen kultivator, u koji je udario 42-godišnjak.</p><p>- Muškarac koji se prvi zaustavio iz smjera Orahovice rekao mi je da ih je bijeli VW Touareg pretekao nekoliko kilometara prije. Od njega sam čuo da je on vozio 150 ili 160 km/h, a da ga je Touareg pretekao znatno većom brzinom. U prvi mah, kad sam izašao, pomislio sam da se radi o biciklima. Ni na pamet mi nije palo da je to traktor, to sam shvatio kad sam vidio njegov kotač koji je završio u kanalu na drugoj strani ceste. Udario je u zid kuće i odbio se - ispričao je Sanjin suprug. </p><p>Vozač kojeg je obišao javio se našim novinama te rekao da je vozač Tuarega ludovao autom i prije nesreće.</p><p>Ljudi pričaju, istina neslužbeno, da je kazaljka na instrument satu Touarega stala na brzini od 210 km/h i da je automobil koji se zabio u traktor ispred sebe vozio instruktor autoškole iz Slatine.</p><p>- Kad je izašao iz automobila, prije nego što je došla policija, prišao je ozlijeđenom traktoristu, nije ga pitao ni kako je, nego se na njega izderao pitajući ga gdje su mu svjetla. Bio je još dan, alkoholu i brzini ne bi pomogla ni rasvjeta s Boeinga - prokomentirao je jedan od očevidaca. Ograničenje na tom dijelu ceste je 70 km/h, a samo stotinjak metara dalje je 50 km/h. Vozač je napuhao 1,65 promila te su ga poslali na vađenje krvi i urina. Traktorist Damir je i dalje u šok sobi Opće bolnice Virovitica.</p><h2>Vozio pijan i izazvao nesreću - poginuo taksist</h2><p>U nedjelju oko 4.45 sati, između čvora Cerovlje i čvora Ivoli, poginuo je 64-godišnji hrvatski državljanin, neslužbeno - riječ je o pulskom taksistu M. Đ. Teško su ozlijeđeni 26-godišnji hrvatski državljanin i državljanin Austrije (60). Prvi je imao alkohola u krvi i skrenuo je u suprotni trak.</p><h2>Pijan se zaletio u motociklista koji je poginuo</h2><p>Osječki poduzetnik Stanko Bunoza (33) poginuo je u subotu u 22 sata, kad je na njegov motocikl naletio vozač (22) Alfa Romea. Očevid je pokazao kako je mladić vozio prebrzo pod utjecajem alkohola.</p>