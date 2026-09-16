KOBNA VOŽNJA Peugeotom jurio u suprotnom smjeru na A3: Zabio se u tegljač i poginuo...

Baš teška nesreća, automobili su prignječeni skroz. Djelatnici Hitne pomoći izgledali su jako uznemireni. Dva auta su sudjelovala, treći automobil, BMW, je prošao, ali je oštećen, ne tako jako. Zagužvalo se i s druge strane ceste. Prošao sam možda nekoliko minuta nakon nesreće, već je došla Hitna, ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio strašnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici u srijedu oko 11 sati.

Kako doznajemo, muškarac u Peugeotu vozio je u pogrešnom smjeru. Policija još utvrđuje što se točno dogodilo i je li to izravan krivac za nesreću.

Isto tako doznajemo kako je u stravičnom sudaru jedan mrtav, a jedan ozlijeđen. Prema snimci, bijeli Peugeot juri velikom brzinom u suprotnom smjeru na autocesti A3. U idućem trenutku dolazi do silovitog udara u automobil koji je pravilno nailazio svojim trakom, pri čemu se vidi kako krhotine i dijelovi automobila lete po zraku i kolniku. Prema svemu sudeći, nakon tog prvog sudara na bijeli automobil naletio je tegljač i potpuno ga smrskao, pri čemu je jedna osoba poginula.

Čitatelj koji je snimio suludu jurnjavu u tom se trenutku našao na cesti. Ispričao je za 24sata kako je vozač projurio pokraj njih.

- Prošli smo automobilom pokraj njega i bježali jer je izgledao kao da bježi od nekoga ili si želi nešto napraviti - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio jurnjavi.

Prizori s mjesta nesreće su stravični. Bijeli Peugeot je od siline udara ostao potpuno zgnječen i zavukao se pod crveni tegljač s poluprikolicom, dok je pored njih bio zaustavljen drugi kamion.

Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, do nesreće je došlo oko 10.35 sati kraj mosta Sava na zagrebačkoj obilaznici. Sudjelovala su dva osobna automobila i dva kamiona. Jedan čovjek je poginuo, dok je drugi teško ozlijeđen.

Kako doznaju 24sata, policija istražuje vožnju u pogrešnom smjeru te se još utvrđuje je li taj vozač izravno skrivio tešku nesreću ili je netko od vozača naletio na krhotine nakon što je taj vozač zahvatio drugi auto. Također, Hrvatski auto klub je uoči tragedije zaprimio dojavu i upozorio vozače na vozilo u suprotnom smjeru na obilaznici.

Promet je u prekidu bio u smjeru Lipovca, a vozila su se isključivala na čvoru Kosnica i Slavonskom avenijom preusmjerila na obilazak do čvora Zagreb istok, gdje su se ponovno uključivala na autocestu.