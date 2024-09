Koch: 'Dinamo mi je 100.000 € platio preko računa, a ostalih 400.000 Mamić svaki mjesec'

Sa Zdravkom Mamićem, koji je tada zastupao GNK Dinamo u prisustvu Zorana Mamića, koji je bio sportski direktor GNK Dinama, zaključio sam ugovor o profesionalnom igranju u kojem je bio dogovoren novčani iznos od 132.000 eura po svakoj sezoni, što je bilo 100.000 eura neto, a razlika od 400.000 eura po svakoj sezoni trebala je biti plaćena u gotovini i to svaki mjesec u 12 rata. U prvoj sezoni igranja za Dinamo dobio sam 500.000 eura neto i to tako da sam 100.000 neto dobivao preko bankovnog računa od GNK Dinamo, a preostali iznos od 400.000 eura dobivao sam od GNK Dinamo svaki mjesec i to tako da mi je Zdravko Mamić te novce isplaćivao uredno u gotovini, naveo je u svojoj pisanoj izjavi Georg Koch, nekadašnji vratar Dinama.

- Da budem precizniji, u većini slučajeva mi je te novce dao Zdravko Mamić, kao prvi operativac Dinama koji je bio na čelu tadašnje uprave, a mislim da mi je jednom i Zoran Mamić predao 30.000 eura. Ne sjećam se sada sa sigurnošću jesam li prilikom tih isplata potpisivao pisane potvrde kao potvrdu primitka. Moguće da jesam, a moguće i da nisam, ali izričito tvrdim, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da mi je u toj sezoni 2007./ 2008. Zdravko Mamić za igranje za GNK Dinamo isplatio 400.000 eura neto - zaključio je,

On bi trebao svjedočiti na suđenju za aferu Dinamo 2 na Županijskom sudu u Osijeku, no zbog teške bolesti sastavio je pisanu izjavu koja je uložena u spis. U izjavi je naveo da je voljan doći na sud, ali ne zna hoće li to biti moguće, pa predlaže da se pročita njegova izjava.

Prema optužnici, tvrtka Rasport Management bila je posrednik u transferu Kocha iz MSV Duisburga, za što je Dinamo platio 100.000 eura. USKOK tvrdi da je taj ugovor sklopljen mjesec dana nakon Kochovog dolaska u klub te da je Koch bio slobodan igrač, pa nije bilo transfernog obeštećenja. Stoga USKOK smatra da Rasport Management nije sudjelovao u transferu i da je Dinamo oštećen za 100.000 eura.