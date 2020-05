Kod Dubrovnika divljao 240 na sat: 'Ma to je sve bila montaža'

Sinoć je na Youtubeu osvanula snimka divlje vožnje, naslovljena "Vozio sam 240kmh iznad Dubrovnika".

Zasad nepoznati muškarac prije dodavanja gasa uredno snima svoj BMW i registraciju, a zatim objavljuje kako će iznad Grada voziti preko 200 na sat.

Dok stišće papučicu gasa i juri kroz mrak preko magistrale, šofer informativno opisuje kuda se kreće, gdje su nadzorne kamere i slične detalje.

Kamera za to vrijeme snima unutrašnjost auta, instrument tablu i njegovo lice u retrovizoru.

POGLEDAJTE VIDEO: Vozio 240 km/h iznad Dubrovnika

'Koja snimka? A to, ma to je sve montaža'

Javili smo se vozaču koji je inteligentno ostavio svoj kontakt na Youtube kanalu.

Kako kaže, zove se Danijel, snimio je vožnju sinoć, a sve je - montaža!

- Koja snimka? Ima ih više. A to, to s preko 240 na sat? Ma da, to vam je montaža - objasnio nam je Danijel.

Kakva montaža, zapitali smo. Ovo izgleda prilično uvjerljivo.

- E, profesionalna montaža. To se jednostavno napravi u programu Premier. Ako i vama treba nešto montirati, mogu. Ne naplaćujem. A odakle vam broj? - dosjetio se vozač.

- Objavili ste kontakt na kanalu. Na snimci vam se vidi i lice i tablice. Kolegica je kontaktirala policiju, kažu da znaju o kome se radi na snimci. Je li vam zazvonio telefon? - upitali smo ga.

- Nije me nitko zvao. Što me imaju zvati kad je montaža? Ali nemojte objavljivati da je montaža. Ako budete objavljivali, nemojte pisati da je montaža - poručio nam je Danijel. Nije htio odati prezime. Nije htio ni nastaviti razgovor, kazao je kako ima posla.

U međuvremenu, dubrovačka policija nam je potvrdila da zna identitet vozača te da provode krim istraživanje.

Valjda će utvrditi je li bila montaža ili ne.

