Kod Novog Marofa do sada iskopani posmrtni ostaci 36 Hrvata. Ubili ih partizani

Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved obišao je u četvrtak lokacije iskapanja posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, na području Kipišća kod Novog Marofa, gdje su do sada pronađeni posmrtni ostaci 36 žrtava.

"U proteklih desetak dana proveli smo intenzivna iskapanja na tri mikrolokacije. Iz dvije su do sada pronađena 36 posmrtna ostatka – 35 muških i jedna ženska osoba. Riječ je pretežno o mlađim osobama, od kojih je troje bilo mlađe od 20 godina, dok su ostali bili između 20 i 35 godina", izjavio je nakon obilaska lokacija grobišta ministar Medved.

Posljednji ispraćaj i ukop 814 žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja ekshumiranih iz masovne grobnice jama Jazovka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Žrtve pretežito mlade osobe, vezane žicom i nasilno ubijene

Naglasio je kako je na temelju pronađenih predmeta jasno da su žrtve bile vezane žicom s rukama na leđima, a na lubanjama ubijenih vidljive su prostrijelne rane i ozljede od udaraca tupim predmetima.

"Činjenica je da su ti ljudi nasilno ubijeni", istaknuo je potpredsjednik Vlade ministar Medved u izjavi novinarima koju je dao kod Spomen-obilježja na Kipišću u Možđencu u blizini Novog Marofa.

Najavio je da Ministarstvo hrvatskih branitelja neće stati s radovima i ekshumacijama te kako će se nastaviti istraživati sve lokacije na području Novog Marofa. Naime, prema zapisima, iskazima i sjećanjima svjedoka, mnoge hrvatske žrtve bile su ranjenici koje su jugoslavenski partizani odveli iz bolnice u Novom Marofu i ubili.

Na području Varaždinske županije 60-tak masovnih grobišta

"Desetljećima su obitelji hrvatskih žrtava u strahu čuvale istinu, a sada sve više ljudi progovara i pomaže nam u pronalasku posmrtnih ostataka. Naša je obveza pronaći sve žrtve, provesti ekshumaciju i omogućiti im dostojanstven posljednji ispraćaj", poručio je ministar Medved.

Prema dosadašnjim procjenama, na spomenutom području kod Novog Marofa nalazi se devet lokacija, u koje su partizani i jugoslavenski komunisti po završetku rata 1945. godine bacili više od 600 pogubljenih hrvatskih vojnika i civila.

Varaždinski župan Anđelko Stričak izjavio je da na području Varaždinske županije postoji 60-tak grobišta, s procjenom da se u njima nalazi više od 5300 žrtava.

"Obitelji nikada nisu saznale njihovu sudbinu, nisu znali gdje zapaliti svijeću. Zato je naša obveza istražiti sve masovne grobnice, prikupiti posmrtne ostatke i omogućiti im dostojanstvenu sahranu", istaknuo je Stričak.

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač podsjetio je da je Grad pokrenuo razgovore s mještanima i lociranje svih mikrolokacija grobišta hrvatskih žrtava.

"Prema svjedočanstvima, riječ je pretežno o hrvatskim vojnicima, jednim dijelom dovedenima iz Varaždina, smještenima u tadašnji zatvor u sklopu današnje bolnice u Novom Marofu, odakle su kolone tjerane po šumama. Uz vojnike bilo je i civila, žena, pa čak i maloljetnika, što potvrđuju i rezultati pregleda kostiju", zaključio je Jenkač.