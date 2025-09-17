Beljak se pohvalio djedovom bačvom: 'Toliko o tome da partizani nisu voljeli Hrvatsku'

Hrvatski političar i bivši gradonačelnik Samobora, Krešo Beljak, iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama novom objavom na Facebooku. Objavio je fotografiju bačve, koja je, kaže, djelo njegovoga djeda - partizanskog prvoborca, iz 1980. godine.

Na bačvi je znakovit natpis "Živjela Hrvatska i vino je istina", a Beljak objavom upućuje na to da "nekad voljeti svoje, nije značilo mrziti tuđe".

- PARTIZANSKO (NARAVNO) MASLO Ovaj lajt (bačvu) je napravio moj deda, partizanski prvoborac, "znakovite" 1980. godine. Toliko o tome da se "nije smjelo", toliko o tome da partizani nisu "htjeli/voljeli" Hrvatsku i toliko o svemu, odnosno o svim glupostima s kojima se danas nažalost, više nego ikada prije truje javni prostor i truje najviše naša mladost. Da, nekad/tada nije "voljeti svoje", značilo mrziti druge i tuđe. I to je nažalost danas isto mnogima neprihvatljivo - napisao je Beljak uz fotografiju.