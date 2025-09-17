Obavijesti

News

Komentari 8
BAČVA S PORUKOM

Beljak se pohvalio djedovom bačvom: 'Toliko o tome da partizani nisu voljeli Hrvatsku'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Beljak se pohvalio djedovom bačvom: 'Toliko o tome da partizani nisu voljeli Hrvatsku'
Foto: Facebook

Da, nekad/tada nije "voljeti svoje", značilo mrziti druge i tuđe. I to je nažalost danas isto mnogima neprihvatljivo - napisao je Beljak uz fotografiju

Hrvatski političar i bivši gradonačelnik Samobora, Krešo Beljak, iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama novom objavom na Facebooku. Objavio je fotografiju bačve, koja je, kaže, djelo njegovoga djeda - partizanskog prvoborca, iz 1980. godine.

Na bačvi je znakovit natpis "Živjela Hrvatska i vino je istina", a Beljak objavom upućuje na to da "nekad voljeti svoje, nije značilo mrziti tuđe".

OSUĐENI ZA TEŠKA KAZNENA DJELA Austrija protjerala strance u Hrvatsku. Nisu imali boravišnu dozvolu, najviše Afganistanaca
Austrija protjerala strance u Hrvatsku. Nisu imali boravišnu dozvolu, najviše Afganistanaca

- PARTIZANSKO (NARAVNO) MASLO Ovaj lajt (bačvu) je napravio moj deda, partizanski prvoborac, "znakovite" 1980. godine. Toliko o tome da se "nije smjelo", toliko o tome da partizani nisu "htjeli/voljeli" Hrvatsku i toliko o svemu, odnosno o svim glupostima s kojima se danas nažalost, više nego ikada prije truje javni prostor i truje najviše naša mladost. Da, nekad/tada nije "voljeti svoje", značilo mrziti druge i tuđe. I to je nažalost danas isto mnogima neprihvatljivo - napisao je Beljak uz fotografiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!
DRAMA U ZADARSKOJ BOLNICI

Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!

U zadarskoj bolnici tvrde kako su napravili sve pretrage i da je s djetetom bilo sve u redu. Jedino što su naglasili da je zbog oca, koji je vikao i fizički prijetio, stigla policija
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine
Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja
PUCAO PO DUBRAVI I NOVOM ZAGREBU

Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja

Kod osumnjičenika je tijekom postupanja pronađen cijeli niz sumnjivih predmeta i zabranjenih tvari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025