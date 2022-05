Kod Omiša snimili čovjeka kako baca smeće u šumu: 'Ne može mi to isprid apartmana stajat'

Aktivist je u Mimicama kod Omiša snimio, kako tvrdi, iznajmljivača koji je istresao građevinski otpad u prirodu. Snimka je objavljena na YouTubeu kao i na Facebook stranici Festivala bespravne gradnje i devastacije prirode VRUJA.

Pogledajte video: Snimili ga kako baca otpad u šumu

U statusu između ostalog piše:

1.) Iskrca san tri vriće, čoviće, šta oćeš, i ti si u radnoj robi! Jesi u radnoj robi? 🦺⛑

2.) Meni isto sezona počinje, to ne može stat isprid kuće. Isprid apartmana! 🏖 Četiri, pet vrića ja san mora bacit.

3.) "Šta si radija ode?" Bacija četiri vriće. "Čega?" Smeća. "Kojeg?" Šuta.

4.) Nisan ti ja iz tuđega sela. Ja san iz ovoga sela. Evo, ode iz mista. 500 metara dalje.

5.) Plaćan, plaćan da mi se odveze, a neće niko! Plaćan bilo kome da odnese, neće niko (...) Oće svaki sto eura! Za je*enih pet vrića!

6.) Raspitaj se za me. Iman restoran u Marušićima.

7.) Di ću? Evo proć ću još 200 metara dalje pa ću bacit još vriću.

8.) Ko god je bacio ovo neka plati 🕵️‍♀️

- Želimo iskoristiti ovu priliku da upozorimo na pojedince koji ilegalno (a kako drugačije?) istresaju građevinski otpad u prirodu gdje god požele, a to je sada, u predsezonsko vrijeme, jedan od najčešćih hobija svakog bespravnog graditelja koji drži do sebe. Ne događa se ovo samo u Mimicama. Čitava Dalmacija boluje od mikro-deponija šuta. Smeće s gradilišta baca se čak i u more - priopćili su aktivisti s Vruje.

