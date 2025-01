Kod parka Vruljice grade veliku zgradu. Blizu je izvor vode: Ima štete, ali ne betoniraju izvor

Višeetažna stambena zgrada koja bi trebala imati 38 stanova gradi se u neposrednoj blizini parka zadarskog parka Vruljica koji je poznat po izvoru vode. Cijeli je kvart poznat po podzemnim vodama, a velika građevinska intervencija u prostoru koji je nekad bio mnogo manje izgrađen uznemirila je građane koji ostaju komad po komad bez zelenila u gradu. Najavljen je i prosvjed u subotu, a zadarski gradonačelnik Branko Dukić sazvao je konferenciju za medije gdje je objasnio po njemu tri ključne stvari.

- U parku Vruljice se ne gradi niti se betonira, sve što se radilo radilo se u prošlosti, jedini zahvati su dječje igralište, pješačke staze.

Izvor Vruljice nije betoniran, razumijem ljude koji su zabrinuti, ali to nije tako. Investitor gradi izvan Vruljice, a sva nastala šteta želimo da se sanira odmah - rekao je gradonačelnik i neposredno priznao da je vodotok onečišćen, kao i more u obližnjoj marini.

- Nastala je šteta, no, što je očito vidljivo i prostim okom. Investor geotekstilom pokušava sanirati problem, no on nije dao zasada neke dobre rezultate. Pokušalo se i pumpama maknuti voda koja dolazi iz podzemnih izvora, kako bi se moglo betonirati, no ni taj pothvat zasad ne daje rezultate, no vidljivi su negativni utjecaji na okoliš. Mutan i blatan potok, marina, u kojoj plivaju fekalije i materijali s gradilišta.

Višekatnica ima sve potrebe dozvole, koje se temeljen na GUP-u koji je izrađen za vrijeme Jugoslavije i tada se nije gradilo na tom području. No, pojavljuje se investitor koji nije raspoložen za medije, tek je kratko poručio da je nepoznat netko uklonio geotekstil i da je zato potok postao neprepoznatljive boje.

- Hrvatske vode svake dvije godine rade sanaciju kanala potoka, a sad želimo da to napravi investitor i to o svom trošku, kazao je gradonačelnik, iako nije jasno na temelju čega se to traži od njega, jer su sve potrebne dozvole ishodovale bez Studije utjecaja na okoliš iako se znalo da je to kraško područje s velikom količinom podzemnih voda - rekao je gradonačelnik.

- Što god rekao mi smo na prosvjedima u subotu, kazao je Daniel Radeta, vijećnik SDP-a, kojeg je gradonačelnik prozvao za političke spletke.

Dok se tako baca loptica tko je dozvolio gradnju na mjestu gdje nikad nije bilo zgrade, nakon dva dana radnici su tek vidjeli da opet moraju betonirati ploču jer se ona nadigla od vode. Na samom terenu, iako je bilo građevinsko područje, gradnje nikad nije bilo, ali s debelim razlogom, baš na toj čestici, postoje šest poznatih tokova podzemnih voda.