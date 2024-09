Kod Vukovara pronašli grobnicu s ostacima dvoje civila nestalih 1991.: Ostatke obišao i Medved

Posmrtni ostaci dva tijela iskopana su u utorak na lokaciji uz cestu kod Negoslavaca, nedaleko Vukovara, a preliminarnim se pregledom utvrdilo da se radi o nastradalima u Domovinskom ratu. Lokaciju je posjetio i Ministar branitelja Tomo Medved s kojime su došli i članovi obitelji nestalih osoba.

- Lokacija je utvrđena na temelju dojava Sigurnosno-obavještajne agencije koja je izvijestila da bi na ovoj lokaciji mogle biti pokopane dvije civilne osobe, a koje su na našem popisu nestalih iz 1991. godine. One su nestale na području Vukovara. Ovo je jedna od dvije lokacije koje trenutnu pretražujemo u okolici Negoslavaca. Tu drugu lokaciju ćemo uskoro pretražiti jer imamo saznanja da bi i tu moglo biti posmrtnih ostataka više osoba. Također se i dalje provode probna iskapanja na Petrovačkoj doli gdje smo do sada pronašli posmrtne ostatke najmanje 10 osoba, kao i na širem području Ovčare - kazao je Medved dodavši kako ne želi nagađati tko su moguće žrtve obzirom na to da se u više navrata pokazalo kako su u nehumanom postupanju posmrtni ostaci premještani, što je slučaj i s Petrovačkom dolom.

Foto: Ministarstvo branitelja

Nakon ekshumacije, posmrtni ostaci bit će prevezeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagreb, gdje slijedi identifikacija.

I tom prilikom ministar Medved je pozvao sve koji imaju saznanja i mogu pomoći u pronalasku nestalih osoba da ih podijele s Ministarstvom hrvatskih branitelja ili drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske kako bi pridonijeli rješavanju ovog prioritetnog humanitarnog pitanja.

- Ovo što mi činimo dokaz je naše odgovornosti i našeg odnosa prema nestalim osobama, svim državljanima Hrvatske, stoga očekujemo i od Srbije da budu kooperativni i podijele s nama informacije koje su im poznate, a poznato je da je nakon okupacije Vukovara i drugih mjesta u asanaciji sudjelovala tzv. JNA i da je u arhivima u Beogradu istina o sudbini nestalih osoba. Pozivam ih na odgovoran pristup kako bismo riješili sudbinu svih nestalih osoba- kazao je Medved te najavio daljnje aktivnosti i angažman, uz punu predanost svih koji sudjeluju u tom osjetljivom i složenom procesu.

Foto: Ministarstvo branitelja

- Sutra imamo sastanak svih uključenih u istraživanje i iskapanja na Petrovačkoj doli, ojačat ćemo dodatno našu operativu, ako treba uklonit ću i cijelo to brdo. Sve ću učiniti i ništa me neće zaustaviti ni spriječiti u procesu pronalaska nestalih osoba. Oni mogu ubrzati sa svojim informacijama taj proces, ali nažalost svjedočimo izostanku suradnje i informacija, a mi svojim rezultatima pokazujemo našu ustrajnost i naš odnos prema svim osobama nestalim u Domovinskom ratu. Mi nećemo nikada odustati!- poručio je ministar Medved rekavši kako su danas na Medicinskom fakultetu u Zagrebu identificirani posmrtni ostaci pet osoba nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, čiji je identitet utvrđen metodom analize DNA.

Posmrtni ostaci identificiranih osoba ekshumirani su ranijih godina na području Sisačko-moslavačke županije (2), Ličko-senjske županije (2) i Zadarske županije (1), a riječ je o hrvatskim državljanima čije obitelji žive u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Foto: Ministarstvo branitelja

Nakon današnje identifikacije Republika Hrvatska putem Ministarstva hrvatskih branitelja traga za 1788 osoba nestalih i smrtno stradalih tijekom Domovinskoga rata.