Kod Zadra se pojavili ustaški grafiti. Oglasio se SNV

Srpsko narodno vijeće (SNV) upozorilo je u subotu u priopćenju na "govor mržnje i prijetnju tamošnjem srpskom stanovništvu" na području Biljana Donjih u Zadarskoj županiji putem grafita ispisanih tijekom noći na prometnim znakovima te očekuje reakciju policije i komunalnih redara.

"Grafiti mržnje su osvanuli tijekom noći. Nadamo se brzoj i učinkovitoj istrazi nadležne policije, kao i reakciji uklanjanja od strane komunalnih redara" poručuju iz SNV-a uz fotografije išaranih prometnih znakova.

Grafiti povezuju, ističu iz SNV-a, zločinački režim Nezavisne Države Hrvatske, kao i njene simbole, s datumom Vojno-redarstvene operacije Oluja.

Na fotografijama se vidi srebrnom bojom išarani prometni znakovi s nazivima mjesta Suhovare i Biljana Donjih, a ispisane su, uz ostalo, skraćenice ustaškog pozdrava (ZDS) te postrojbe iz Domovinskog rata (HOS), kao i datum VRO "Oluja" (5.8.95.) te ime vođe NDH Ante Pavelića.