'Ako dođe do zabrane štrajka, postupit ćemo po odluci suda'

16.33 - Željko Stipić, čelnik Sindikata Preporod, naveo je tri razloga zbog kojih ih je Vlada mogla danas pozvati na sastanak.

- Moje je očekivanje da nas zovu iz razloga da čuju od nas rezultate izjašnjavanja, da svoju ponudu možda žele proširiti ili promijeniti, a o trećem ne želim ni misliti. Svi znamo što je to, zabrana štrajka - rekao je.

Na pitanje misli li da Vlada ide prema tome, rekao je kako ništa ne misli.

- To će, ponajprije, definitivno biti poraz Vlade i tu će se postaviti brojna pitanja zašto nakon 35 dana, a ne nakon pet, kao i pitanje nemoći premijera - rekao je.

Na pitanje jesu li oni, kao čelnici Sindikata, na sastancima s Vladom pristajali na dodatke, što je ministar rada Josip Aladrović rekao, nije želio otkriti.

- Dogovorili smo se da detalje sastanaka nećemo iznositi u javnost. Ako je on prekršio obećanje, to ne znači da trebamo i mi. Ne mogu to ni potvrditi ni opovrgnuti - rekao je Stipić.

Zvonko Kusić, savjetnik premijera Andreja Plenkovića, rekao je da je optimističan, ali da ne zna koja je nova ponuda i ima li je. Odbijenicu prosvjetara na njihovu posljednju ponudu je očekivao.

Ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, uoči sastanka u Vladi komentirala je štrajk u školama i pregovore između sindikata i Vlade.

Reporterka: Nikol Zagorac Objavljuje 24sata u Petak, 29. studenoga 2019.

- Ja sam rekla već i ranije kad sam komentirala ovo što smo dobili kao rezultat da je važno da se sačuva hladna glava i da se ponude rješenja, mi smo odgovorni puno šire nego što se možda u ovom trenutku gleda iz političkog miljea, ta odgovornost ide prvenstveno prema učenicima, roditeljima i učiteljima. Ponuda mora biti takva da se ovo završi i da možemo normalno krenuti s ovom školskom godinom, jer situacija je ozbiljna - rekla je Divjak.

Upitana znači li to da će se podići koeficijenti, Divjak je odgovorila: "To je ono što traže sindikati i što je očito čarobna riječ."

Branimir Mihalinec, šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, je uoči sastanka u petak rekao kako su dobili poziv iz Vlade.

- Dolazimo izvijestiti Vladu o odlukama zaposlenik u obrazovanju. Premijer je taj koji donosi odluku, ovisno o odluci premijera učenici će se vratiti u svoje klupe, a učitelji na svoj posao. Štrajk zasad ide dalje, a ako dođe do zabrane sigurno ćemo postupiti prema sudskoj odluci - rekao je Mihalinec.