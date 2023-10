Koje sve kvalitete mora imati lider, doznajte na konferenciji Startover 8. studenog

Buduće radno mjesto sa sobom nosi mnogo izazova za lidere: od korištenja tehnologije do ispravnog usmjeravanja i unapređenja radne snage, a rapidni razvoj radnog okruženja zahtijeva fleksibilne lidere s vizijom budućnosti tvrtke. Kako prepoznati i razvijati kvalitete lidera za "future of work"? Što je ono što lider treba imati u sebi, koje se potrebne kvalitete mogu razviti kroz edukaciju, a koliko je važna emocionalna inteligencija - pitanja su na koja ćemo dati odgovor na panelu "Kvaliteta lidera za budućnost poslovanja" na prvoj konferenciji Startover - Budućnost rada: pogled u sutra, u organizaciji 24sata, 8. studenog u WESPA Business & Loungeu u Zagrebu (Green Gold).

Ulazak na konferenciju je besplatan, uz prethodnu prijavu putem službene stranice, a očekuju vas zanimljivi paneli, stručna izlaganja i inovativne ideje te primjeri uspješnih poslovnih praksi na temu budućnosti rada i održivog radnog mjesta.



O tome koliko je važno poznavanje trendova, može li se svatko od nas razviti u lidera ili je potrebno biti pravi materijal na panelu će govoriti Ivica Vrančić, management development consultant, Vladimira Senčar Perkov, direktorica ljudskih resursa u Ini, te Marin Mlinarić, direktor ljudskih potencijala i organizacijske kulture za Hrvatsku i Sloveniju u Philip Morris Zagreb d.o.o. Panelom će moderirati prof. Jelena Jelušić, HR & Employer Branding konzultant, INSPO Consulting.

- Ljudi se razlikuju prema potencijalu za vođenje, a mali dio liderskih osobina može se objasniti genetikom. Međutim, najveći dio liderskih vještina razvija se kroz iskustvo, učenje i mentorstvo. U našoj kompaniji aktivno njegujemo razvoj liderskih vještina kroz različite razvojne programe (First time leader, Leading other leaders, LEAD program za buduće lidere, program razvoja nasljednika Learn to succeed itd.) te mentoring i coaching kako bismo podržali svoje zaposlenike u razvoju vještina vođenja i ostvarivanju liderskog potencijala - ističe Vladimira Senčar Perkov, direktorica ljudskih resursa u Ini.

Marin Mlinarić, direktor ljudskih potencijala i organizacijske kulture za Hrvatsku i Sloveniju u Philip Morris Zagreb d.o.o, kaže kako stručnjaci desetljećima pokušavaju odgovoriti na to pitanje.

- Najnovija istraživanja pokazuju da lideri dobivaju jednu trećinu predispozicije lidera rođenjem a druge dvije trećine liderskih sposobnosti stvaraju se učenjem, razvojem i savladavanjem. Bazirano na vlastitom radnom iskustvu, snažno vjerujem da se liderske sposobnosti, uz predispozicije rođenjem, moraju razviti kroz kombinaciju učenja i praktične primjene kroz vođenje različitih timova, kako u korporativnom svijetu tako i u privatnom životu kroz sportske i druge vrste aktivnosti. Philip Morris kao globalna kompanija prisutna u svakom dijelu svijeta pridaje mnogo pozornosti razvijanju liderskih sposobnosti na različitim razinama upravljanja, od početnih vođenja malih timova (izravno ili neizravno kroz različite projekte) pa sve do upravljanja u pojedinim zemljama, regijama ili globalno - kaže Marin Mlinarić.

Na konferenciji Startover, u organizaciji 24sata, 8. studenog možete poslušati panele "Koliko je posao iz snova održiva ideja", "AI - bez alata nema zanata" te "Održive poslovne prakse u Hrvatskoj".



