Kojeg to partnera nakon izbora uopće ima HDZ?! A SDP, i kad se čini da dobiva, sve može prosuti

HDZ je od 1990. samo dvaput izgubio parlamentarne izbore, i oba puta od SDP-ovih koalicija. Prvi put je to bila koalicija SDP-a i HSLS-a 2000. godine, a drugi put Kukuriku koalicija 2011. Zajedničko tim pobjedama je to što su se one nazirale kao prilično siguran ishod daleko prije samih izbora. Za prve izbore nakon smrti Franje Tuđmana HDZ jednostavno nije bio spreman, a 2011. na izbore je išao nakon afere Fimi media i Sanaderova neuspješnog bijega od Remetinca. To su bila dva očekivana HDZ-ova poraza, na koje se on predizborno itekako pripremao. Nakon izbora nije bilo nikakvog iznenađenja u HDZ-ovu stožeru i stranka je krenula u pripreme za novu pobjedu, koju je ostvarila već na sljedećim izborima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.