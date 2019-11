Taktika obrane: Rušit će tezu da je ubila sestru iz ljubomore

U ovom postupku bavit ćemo se obiteljskim tajnama. Članovi obitelji Dominić su namjerno prikrivali istinu o sebi i lagali okolini, rekao je, između ostalog, na suđenju Smiljani Srnec (45) njezin branitelj Krešimir Golubić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako postupak ide dalje postaje sve jasnije na što je mislio i u kojem smjeru ide Smiljanina obrana. Podsjetimo, terete je da je tijekom ljeta 2000. udarcima po glavi tupim predmetom, koji nije pronađen, ubila sestru Jasminu Dominić (23) i njezino tijelo sakrila u škrinju obiteljske kuće u Palovcu, u kojoj je bilo do 16. veljače ove godine. Motiv za ubojstvo sestre, tvrdi tužiteljstvo, je ljubomora jer je Jasmina u svemu bila uspješnija i bolja od sestre. U tome su se oslanjali na iskaze svjedoka da je Jasmina bila “uspješna studentica” i “odlična sportašica” koju su svi voljeli, dok je Smiljana bila “njezina suprotnost”. Tvrdili su da je Smiljana sklona kocki, laganju i manipuliranju, a i osuđivana je jer je lažno prijavila razbojništvo.

No ništa nije crno-bijelo pa tako ni mještani, pa čak ni obitelj, nisu znali da je Jasmina još 1999., godinu dana prije nestanka, izgubila status studenta jer nije upisala narednu godinu. Doznalo se i da je Jasmina bila u vezi s oženjenim muškarcem, kojega je upoznala dok je konobarila u lokalnom kafiću. Obrana se može s pravom zapitati u čemu je to Jasmina bila uspješnija i na što je to Smiljana bila ljubomorna da ubije sestru na spavanju.