Kokain i žestoke optužbe na kraju kampanje oko Dodikova nasljednika. Đajić na ispitivanju

Kampanja uoči prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske zakazanih za 23. studenog ušla je u završnicu a obilježila ju je razmjena žestokih optužbi vladajućih i oporbe zbog skandala povezanog s direktorom Kliničkog centra u Banjoj Luci Vladom Đajićem, jednim od najbližih suradnika Milorada Dodika.

Nešto više od 1,2 milijuna registriranih birača u RS u nedjelju će imati priliku odlučiti tko će biti predsjednik tog entiteta do narednih redovitih izbora planiranih za listopad 2026. godine.

Ta je pozicija ostala upražnjena nakon što je na temelju pravomoćne sudske presude mandat oduzet Dodiku a za njegova nasljednika natječu se Siniša Karan, kandidat vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i kandidat ujedinjene oporbe Branko Blanuša.

Iz SNSD-a poručili su kako su sigurni da će Karan uvjerljivo pobijediti no vladajuća se stranka od srijede suočava s posljedicama skandala koji je uzdrmao povjerenje u krug najbližih Dodikovih suradnika.

Mediji i društvene mreže objavile su snimku na kojoj se vidi Đajić koji je i predsjednik gradskog odbora SNSD-a u Banjoj Luci te zastupnik u entitetskom parlamentu, kako s Nenadom Radinkovićem, višestruko osuđivanim kriminalcem, razgovara o distribuciji i cijeni paketa droge koji se nalazi pred njima.

Pokušavajući kontrolirati štetu Dodik je ekspresno smijenio Đajića s dužnosti u stranci a entitetskoj vladi naložio da ga ukloni s pozicije direktora Kliničkog centra.

Đajić koji se brani tvrdnjama kako mu je sve namješteno i kako je riječ o snimci staroj deset mjeseci koja se sada koristi uoči izbora ispitan je u srijedu u policiji koja je pokrenula istragu no to mu nije smetalo da se nekoliko sati kasnije pojavi na jednom od Karanovih predizbornih skupova u Banjoj Luci i tamo se fotografira zajedno s njim i entitetskim ministrom pravde Goranom Selakom.

Članovi SNSD-a pri tom su mu pljeskali.

Iz oporbene Srpske demokratske stranke (SDS) čiji je član predsjednički kandidat Blanuša reagirali su izjavom u kojoj su naveli kako je sada svima jasno da je SNSD pokrovitelj narkokartela i da tu stranku valja zabraniti. Aludirali su pri tom i na medijske tvrdnje kako se skijaški centra Jahorina kojega također kontroliraju Dodikovi kadrovi pretvorio u svojevrsno središte trgovine drogom i to u vrijeme kada je Karan bio entitetski ministar unutarnjih poslova.

"Zna li bivši predsjednik (Dodik) da je 'bijelo' omiljeni sport najviših funkcionera njegove partije?", poruka je koju su iz SDS-a poslali potencijalnim biračima.

Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković, ujedno predsjednik oporbene Stranke demokratskog progresa (PDP), ustvrdio je kako je droga koja se pojavila na snimku koji kompromitira Đajića zapravo trebala biti podmetnuta u njegov automobil kojega bi nakon toga zaustavila policija, sve kao dio plana SNSD-a da se diskreditiraju istaknuti čelnici oporbe.

On tvrdi da je vrh RS znao za spornu snimku mjesecima ali su šutjeli sve dok nije objavljena na društvenim mrežama.

„Radi se o tome da Đajić ... koji je svaki dan s Dodikom, Karanom, sa Željkom Cvijanović, sam kaže da je ta snimka nastala prije 10 mjeseci.... Mogu li ja pitati Karana, koji je u to vrijeme bio ministar unutarnjih poslova, zašto on nije reagirao", kazao je u četvrtak Stanivuković za BN televiziju.

Za razliku od Karana koji je sada suočen s nizom neugodnih pitanja zbog veza s Đajićem i istragama koje je policija vodila za njegova mandata na čelu MUP-a RS, Branko Blanuša kroz predizbornu je kampanju prošao neokrznut jer SNSD uz njega nije uspio vezati niti jednu aferu pa čak ni spornu izjavu.

"Sam kandidat Blanuša je djelimice nametnuo taj stil promjene vrijednosne paradigme i nastojanja da se više cijene znanje i skromnost", kazala je politička analitičarka iz Banje Luke Tanja Topić za lokalne medije.

U SNSD-u unatoč skandalu s Đajićem vjeruju u pobjedu. Njihov glasnogovornik Radovan Kovačević poručio je u četvrtak kako to pokazuju sva istraživanja raspoloženja javnosti pa je samo stoga sporna snimka objavljena neposredno uoči nedjeljnih izbora.