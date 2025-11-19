Obavijesti

VISOKI DUŽNOSNIK STRANKE

Skandal u Banjoj Luci: Direktor Kliničkog centra smijenjen zbog preprodaje narkotika

Piše HINA,
Skandal u Banjoj Luci: Direktor Kliničkog centra smijenjen zbog preprodaje narkotika
Foto: Dejan Rakita

Osim što je direktor Kliničkog centra Đajić je do sada bio na čelu gradske organizacije SNSD-a u Banjoj Luci i ujedno zastupnik u entitetskom parlamentu

Direktor Kliničkog centra u Banjoj Luci Vlado Đajić, koji je i visoki dužnosnik stranke na čijem je čelu Milorad Dodik, u srijedu je smijenjen s direktorske pozicije ali i sa svih stranačkih dužnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka koja ga povezuje s preprodajom narkotika. 

"Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija", napisao je u objavi na društvenoj mreži X Dodik koji je sada predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke koja predvodi vladajuću koaliciju u Republici Srppskoj.

Osim što je direktor Kliničkog centra Đajić je do sada bio na čelu gradske organizacije SNSD-a u Banjoj Luci i ujedno zastupnik u entitetskom parlamentu.

Na snimci koju je prenio i banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković vidi se Đajić u razgovoru s mlađim muškarcem koji pred njega stavlja vrećicu s praškastom tvari.

Potom razgovaraju o tome kako tu robu dalje distribuirati i spominju brojke od 30 i 40 tisuća eura.

"Nenad Radinković, osuđeni kriminalac i ubojica s direktorom najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, Vladom Đajićem! Očekujemo jasne i konkretne odgovore svih aktera sa videa, kao i nadležnih institucija u najkraćem roku", poručio je Stanivuković da bi Dodik reagirao ubrzo nakon toga.

"Kao i svi jutros sam upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSD-a", poručio je nakon toga Dodik.

Sam Đajić koji je slovio za Dodikovog bliskog suradnika od posebnog povjerenja izjavio je kako je snimka "namještaljka".

"Nisam kriv! Nudim sve vrste poligrafa, testiranja na sve vrste droga. Nisam nikad vidio kokain niti ijednu drogu", rekao je Đajić za "Nezavisne novine".

Odmah je imenovan novi vršitelj dužnosti direktora Kliničkog centra a to je postao Nikola Šobot, dosadašnji predstojnik Klinike za radiologiju.

Đajić je poručio kako ionako nije ni želio biti direktor niti predsjednik gradskog odbora SNSD-a.

"Uguran sam na to, napatio sam se. Napravio sam najviše što se moglo napraviti. Idemo dalje, okrećem se svom poslu", izjavio je Đajić nakon smjene.

