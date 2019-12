Kolakušić je Todorićev 'James Bond', a Škoro - trojanski konj

1. Teorija katapulta:

IZBORI KAO MILANOVIĆEV KATAPULT ZA OSVAJANJE SDP-A I VLASTI U DRŽAVI

Zoran Milanović je krenuo na predsjedničke izbore misleći da nema izgleda za pobjedu, ali ipak računajući na respektabilan broj glasova. Kampanja i izbori ipak su mu omogućili da mobilizira i konsolidira SDP-ovo biračko tijelo, pa s tim ulogom može lakše zasjesti na tron stranke. A parlamentarni izbori, s HDZ-ovim biračkim tijelom koje je se raspalo na dva dijela, Škorin i Plenkovićev, ozbiljna su prilika za SDP i povratak Milanovića na vlast!

Foto: Igor Soban/PIXSELL

2. Teorija trojanskog konja:

ŠKORO KAO PLENKOVIĆEV TROJANSKI KONJ KOJIM JE ZGAZIO DESNU STRANAČKU OPORBU

S predsjedničkim je izborima Plenković istjerao stranačku oporbu i krajnju HDZ-ovu desnicu na brisani prostor, skinuli su maske i prišli Škori, otvoreno govorili protiv Plenkovića i HDZ-ova vodstva, pa Plenković ima dobre argumente da se svih onih koji tu ekipu podupiru u HDZ-u trajno riješi i očisti stranku od utega



3. Teorija trojanskog konja II.

ŠKORO KAO MILANOVIĆEV TROJANSKI KONJ

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

I dalje je pravi misterij tko je i kako gurnuo Škoru u izbore i kampanju. Sve se zbilo iznenada i mnoge zateklo, pa je logično da se u tom maglovitom scenariju pomalja i teorija po kojoj je Škorina kandidatura izmišljotina kruga ljudi povezanih s Milanovićem, najšireg spektra njegovih pokrovitelja i simpatizera, među kojima najviše strši Mesićevo ime. Računica je jasna: Škoro će uzeti glasove Kolindi, pa će Milanović lako u drugi krug. Točno. Izvršeno.

4. Teorija velike mišolovke

ĐAPIĆ KAO MAMAC ZA NEODLUČNU DESNICU

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Teorija koja, na kraju, ipak nije držala vodu. I Đapićeva je kandidatura bila iznenadna, neočekivana. Kome je on trebao. HDZ-u da pokupi nešto glasova onih koji su razmišljali o Škori, a HDZ-u nikako nisu htjeli? Moguće, ali ostaje činjenica da je Đapić dobio tri puta manje glasova no što je skupio potpisa! Baš kao i anonimus Nedjeljko Babić. Očito je Đapićeva mišolovka posve zakazala.

5. Teorija fantoma u operi:

JURIČAN KAO MASKIRANI KOLINDIN ZAVODNIK

Majstor trolanja Dario Juričan posve sigurno nije igrao ničiju igru, 85.000 ljudi mu je dalo glas i nije bez vraga teorija da bi mnogi od tih glasova u drugom krugu mogli otići Zoranu Milanoviću. Nije ni HDZ mogao ništa s činjenicom da Juričan uzima glasove Milanoviću, jer kako iskoristiti čovjeka koji udara najjače i najotrovnije upravo u njih i njihova saveznika Bandića. Ali, Juričan je ipak ozbiljno pomogao Kolindi Grabar Kitarović. Učinio je to u televizijskom sučeljavanju, kada su njih dvoje bili i najzapaženiji kandidati. Pomalo su i koketirali, smijuljili se jedan drugome, bili zabavni i opušteni. Ta je neposrednost i opuštena komunikacija koju je potaknuo Juričan donijela ozbiljnu prevagu Kolindi Grabar Kitarović u tv-studiju.

6. Teorija Gazdinog tajnog Jamesa Bonda:

KOLAKUŠIĆA POTAJNO GURA TODORIĆ DA PRIPREMI TEREN ZA AMNESTIJU

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jedna od najluđih teorija, plasirana u dijelu tabloida još proljetos, tvrdila je da Kolakušićeve političke utakmice potiče (a možda i sponzorira) Ivica Todorić. Kolakušić je, pisali su, više puta istupio javno u korist bivšeg gazde ‘Agrokora’ Ivice Todorića. Kao sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Kolakušić je bio žestoki kritičar vladina specijalnog zakona o ‘Agrokoru’. Tvrdio je da su zakon pisale nekompetentne osobe i da nije u skladu s Ustavom jer ne štiti pravo vlasništva. U veljači 2019. je Kolakušić kazneno prijavio Peruška i Ramljaka zbog pogodovanja dijelu vjerovnika. No, doista se čini da u Kolakušićevoj kampanji nije potrošeno puno novca, iako malotko vjeruje u njegov podatak da je kampanju platio samo 12 kuna. Jednako je nevjerojatna bila njegova nakana da istovremeno bude premijer, predsjednik i europarlamentarac. Ostaje činjenica da je za Kolakušića sada glasalo više od 110.000 ljudi, to je 30.000 više nego na izborima za Europski parlament i to je ozbiljan zalog da Kolakušić u budućnosti doista može igrati za nešto ili za nekoga.

Tema: Predsjednički izbori