Kolakušić planira biti premijer, ali i voditi pravosuđe i policiju

Bivši sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić (40) prije tri godine nam je rekao da više uopće neće javno istupati, niti će se baviti političkim pitanjima: 'Nema više smisla, ne mogu ništa promijeniti' rekao nam je tada, ali nije htio potvrditi tadašnje spekulacije da je razočaran jer nije postao ministar pravosuđa u Vladi koju su formirali HDZ i Most i da je pregovarao s Tomislavom Karamarkom.

No, sada je došlo do velikog preokreta i Kolakušić je postao iznenađenje izbora za Europski parlament. Osvojio je 7,73 posto glasova i tako si osigurao mjesto u Bruxsellesu i to ispred Živog zida.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kolakušić je svojim populističkim nastupima upravo i uzeo najviše protestnih birača koji su dosad išli Živome zidu. Kada je pokrenuo svoju udrugu Antikorupcija i stranicu Građani za Mislava Kolakušića, u tome su mu najviše pomogli upravo bivši članovi Živoga zida. Kako je Kolakušić uspio?

Kao sudac Trgovačkog suda je prvi javno napao predstečajne nagodbe koje je zdušno gurala Vlada Zorana Milanovića i tadašnji ministar financija Slavko Linić. Kolakušić je predstečajne nagodbe proglasio najvećom pljačkom jer su omogućile na veoma dvojben način otpis dugova poduzećima u problemima. U fokus javnosti je došao kada je zaustavio nagodbu Dalekovoda. Dotad je malo tko za njega znao iako je već od 1998. godine unutar sustava sudstva.

Prošao je je funkcije od sudskog vježbenika na Trgovačkom sudu, a prema podacima koje je sam objavio, radio je na Županijskom sudu, općinskom sudu, bio glasnogovornik Upravnog suda. Od 2011. godine je sudac Trgovačkog suda. Hobi mu je fotografija, a pokušavalo ga se diskreditirati i zato jer je fotografirao oskudno odjevene mlade djevojke u svom studiju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kolakušić je čitavo vrijeme pažljivo balansirao i nije želio da ga se etiketira kao političara, nego je nastupao isključivo kao pravni stručnjak i sudac s iskustvom. Jedan je od onih koji je javno istupao protiv nagodbe u Agrokoru i napao je zakon koji je uveo izvanrednu upravu i specijalni zakon koji je donijela Plenkovićeva Vlada. No, upravo na problemu ovrha, blokiranih i novog Ovršnog zakona se odlučio vratiti u javni prostor.

- Ovakav zakon i mjere ne mogu spriječiti nastanak novih blokiranih. I dalje će se na ovrhama bogatiti javni bilježnici i elita - kritizirao je prošle godine vladine mjere otpise i promjene zakona uvijek naglašavajući da u Hrvatskoj postoje elite kojima odgovara pravni kaos i koji na njemu zarađuju.

S vremenom je sa čisto ekonomsko pravnih tema, proširio svoje djelovanje. Osnovao je udrugu Antikorupcija i upozoravao da je ona rak rana društva. I tada je zadržao aureolu stručnjaka i pomno je skrivao da će uopće ići na izbore.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kolakušić je izuzetno vješt u marketingu i promociji i znao je da će etiketa političara donijeti negativne konotacije. Zato je tek ovaj mjesec, kada je bio siguran da prolazi u Europski parlament, podnio ostavku na mjesto suca Trgovačkog suda. Zbog svog djelovanja se sukobljavao sa predsjednikom suda, ali i predsjednikom Vrhovnog suda Đurom Sessom. Kolakušić je igrao na kartu da građani nemaju puno povjerenja u pravosuđe i žestoko ga je kritizirao tvrdeći da će znatno razdrmati sudski sustav, očistiti ga od korupcije, ukinuti predsjednike sudova...

No, Kolakušić ne planira stati na Europskim izborima. On puca na parlamentarne izbore, a onda bi preuzeo sve glavne poluge vlasti u svoje ruke.

Ja ću biti premijer, ministar unutarnjih poslova i pravosuđa

- Ja ću biti premijer, ministar unutarnjih poslova i pravosuđa - najavio je nedavno u Rijeci što bi značilo da bi imao sav represivni aparat u rukama, pa su analitičari upozorili da je to obilježje autokratskih režima

Kolakušić se nakon odluke da ide na EU izbore bazirao skoro isključivo na društvene mreže, te poneki javni nastup u medijima. Uvjeravao je da njegove projekcije i popularnost na društvenim mrežama znači da će biti iznenađenje izbora.

- Mi osvajamo dva mandata, a HDZ tri, SDP jedan jer mi provodimo prave ankete. Ljudi su nezadovoljni i u komentarima na HDZ-ovim objavama to se vidi. Ako ne osvojim 80.000 birača nemam što raditi u politici. Ovo je tek početak, a od nedjelje počinju promjene i idu rezovi - rekao nam je u neformalnom razgovoru Kolakušić.

U izbornoj noći je odlučio šutjeti i poručio je da će biti s obitelji. Nedavno se oženio i dobio dijete. Kolakušić je potpuno uvjeren u svoju mesijansku ulogu, a planira pod udar staviti i dio medija.

Pitanje je hoće li Kolakušić ići u Europski parlament ili će ga zamijeniti drugi na listi, sudski vještak Davor Banović. U svakom slučaju, Kolakušić, barem po svojim izjavama, ne planira stati nego će ići na parlamentarne izbore, a možda i predsjedničke. Pitanje je hoće li mu se potpora i zadržati ili će se i njemu protestni glasovi istopiti kao što je to već bio slučaj s Orahom, Mostom, a sada je jasno i sa Živim zidom.

Ako mu potpora i padne i ne uspije dalje na hrvatskoj političkoj sceni, on je svoj cilj ispunio i ulaskom u Europski parlament.