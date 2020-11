Kolarić: Kad cjepivo prijeđe Breganu, ja mogu na godišnji

<p>Pandemije su se kroz povijest često događale. Od Drugog svjetskog rata je u Europi mirno i ljudi nisu navikli na ovakve situacije. Osjećali smo se sigurno i da imamo kontrolu svijeta oko nas. Taj osjećaj kontrole je iluzija, rekao je epidemiolog <strong>Branko Kolarić </strong>gostujući u emisiji <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/683031/kolaric-bolesti-koje-se-prenose-zrakom-najteze-je-kontrolirati">Hrvatskog radija "Intervju tjedna</a></strong>". </p><p>Kaže da za sve tražimo objašnjenje, pa tako i u slučaju korona virusa. Ističe da ćemo radije misliti da nam je to netko s namjerom napravio, nego da se slučajno događa. </p><p>- Za ovo se nitko nije mogao pripremiti. Zato se i zove pandemija jer ne možemo biti spremni na nešto ovakvih razmjera - kaže i dodaje da je njemu prirodna nestabilnost znanja o nečemu i naglašava da virus ne znam ni godinu dana i da se tako mijenjaju i naše spoznaje. Kaže da je bilo grešaka u komunikaciji prema javnosti. </p><p>- Cjepivo će nam ponuditi rješenje u smislu da imamo nešto specifično za ovaj virus. Mjere kao što su distanca, maska, pranje ruku, iste su kao i prije sto godina za Španjolsku gripu. Isto je bilo prosvjeda i dezinformacija, povijest se ponavlja. Dok ne dođe cjepivo, a to je mjesec, dva, tri, trebali bismo proći sa što manje štete. Kao država mogli smo imati kvalitetniju, jasniju komunikaciju i jasna pravila - kaže.</p><p>Komentirao je i trenutne velike brojeve i rekao da je ono što se danas događa slika zaražavanja prije mjesec dana. </p><p>- Uvođenjem snažnijih mjera, rezultati sigurno još neće biti vidljivi 3 tjedna. Ako to ne napravimo, ići ćemo samo na lošije, ne na bolje. Sad trebamo raditi sve ono što je propisao Stožer da bismo nakon toga vidjeli efekte - rekao je i dodao da sada ni ne znamo gdje se sve ljudi zarazuju.</p><p>- Prije smo znali da su to klubovi, svadbe. Sada se možete zaraziti bilo gdje - kaže.</p><p>Naglašava da smo trebali jesenski val dočekati s manjim brojem dnevno zaraženih i da ne bi trebali ovako jake mjere sada.</p><p>Komentirao je i cjepivo i rekao da može na godišnji kad cjepivo dođe i prijeđe Breganu.</p><p>- To je rješenje ovog problema. Ali moramo se pomiriti da nam životi neće biti isti nakon pandemije kao prije godinu dana. Posljedice će biti na raznim područjima - kaže i dodaje da ne vidi problem ako bi se trebali cijepiti kao i protiv gripe svake godine.</p>