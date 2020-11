Bubaš: Prva doza cjepiva bit će dostupna krajem godine

<p>Možemo očekivati efekte novih mjera, tri tjedna je dovoljno da možemo reći kakav trend ćemo svjedočiti. Ali ne očekujem neka značajna poboljšanja s obzirom na ovoliki broj zaraženih, ipak sam mišljenja da će biti potrebno jedno dulje vrijeme. Vidjet ćemo zapravo kroz tri tjedna, teško je to sve projicirati, rekla je<strong> Marija Bubaš</strong> za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a580400/Bubas-Ne-ocekujem-neka-znacajna-poboljsanja-od-ovih-mjera-nakon-tri-tjedna.html">N1.</a></strong> </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo smatra kako je maksimalnih korištenjem svih resursa moguće doći do plafona od 20 tisuća testiranja.</p><p>- Ako padne broj zaraženih i ako uspijemo prekinuti lance zaraze, možda i nećemo morati dostizati taj plafon. Trenutno je 28 mjesta za testiranje u Hrvatskoj. Vjerujem da ćemo uspjeti kontrolirati ovu epidemiju učinkovitije - kazala je. </p><p>Objasnila je kako je u mnogim zemljama polemika, da se brzi testovi ne ubrajaju u statistiku zaraženih, 'in'. </p><p>- Kada je krenula pandemija, ECDC je postavio definiciju postavljanja slučajeva, koja uključuje samo PCR. Sada će se ići u tom smjeru da brzi testovi ne budu samo pomoć u otkrivanju zaraza, već da se uvedu u definiciju - objasnila je te dodala kako se najprije bi se moralo dobiti zeleno svjetlo ECDC-a i postupanje bi moralo biti isto za cijelu Europu, napominje. </p><p>- Mi evidentiramo te testove, znamo za sve testove i znamo rezultate, oni se koriste za prekidanje lanaca zaraze. Ne možemo ih prikazivati suprotno nekim smjernicama za testiranje - pojašnjava Bubaš. </p><p><strong>Cijene PCR testiranja </strong></p><p>- Vjerujem da će se sada ići u tom smjeru da će se smanjiti cijena te metode testiranja i vjerujem da ćemo u skorije vrijeme ići u tom smjeru - rekla je Bubaš. </p><p><strong>Kazne za nepoštivanje mjera </strong></p><p>- Sada, nakon toliko mjeseci epidemije nastao je pandemijski zamor. Mislim da su ljudi nakon više mjeseci zasićeni svega. Ja ne mogu govoriti o sankcijama. Mislim da to može imati učinak revolta i otpora. Zajedništvo i razumijevanje je uvijek kvalitetnije i daje bolje rezultate. Ne treba s blagim simptomima ići u društvo i na posao, to je puno važnije od kazni - objašnjava Bubaš. </p><p><strong>Prediktivne mjere i cjepivo </strong></p><p>Govoreći o prediktivnim mjerama, rekla da misli da je dobro uvijek reći što se očekuje.</p><p>- Za ove mjere zna se da će trajati tri tjedna, a najavilo se da će se možda i produljiti. Jako je dobro okupiti ljude koji puno znaju i onda razmijeniti mišljenja. Tu koriste i predikcijski modeli, ali oni su samo jedan od modela. Oni mogu pomoći, ali ih oprezno treba razmatrati i treba znati koja su njihova ograničenja i njihovi nedostaci - rekla je Bubaš. </p><p>Kad je cjepivo u pitanju, plan je da do kraja godine stignu prve doze u Hrvatsku, a pristizat će u valovima, otkrila je. </p><p>- Kod nas u Hrvatskoj uvijek bolje rezultate daju cjepiva koja su obavezna, ali onda su već desetljeća u primjeni. Ja se ne osjećam pozvana da bi to komentirala, stručnjaci koji se time bave će imati dominantnu ulogu. Ako cjepivo bude dostupno i meni, ja ću se cijepiti - zaključila je.</p>